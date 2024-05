Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Claranova: fin du différend avec les actionnaires canadiens information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - Claranova annonce avoir conclu un accord avec ses actionnaires minoritaires canadiens, Michael Dadoun et Daniel Assouline, qui ont retiré sans contrepartie les procédures judiciaires en cours contre la société.



Ce retrait fait suite aux récents changements de gouvernance chez Claranova, avec l'entrée de Michael Dadoun au Conseil d'Administration et de Daniel Assouline en tant que censeur, approuvée lors de l'Assemblée Générale du 5 avril 2024.



Ces actionnaires, représentant 6,99% du capital, avaient contesté des décisions de l'Assemblée Générale de 2022.



Marc Goldberg, Président du Conseil d'Administration, a exprimé sa satisfaction concernant cette résolution, soulignant le climat apaisé au sein de Claranova et les perspectives de croissance sous la direction du Directeur général Eric Gareau.





