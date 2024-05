Monnaies locales en France : connaissez-vous leur fonctionnement et les régions concernées ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Zone rurale en France et économie locale, soutenues par une monnaie complémentaire)

S'il existe à ce jour 82 monnaies locales actives en France (1), c'est sûrement parce qu'elles sont parfaitement légales depuis 2014 et que les citoyens y trouvent un intérêt économique et solidaire. On fait le tour de ce moyen de paiement alternatif qui semble se maintenir face à l'essor du digital et à l'omniprésence de l'euro dans nos transactions.

Quelle est la vocation principale des monnaies locales ?

Les monnaies locales pourraient laisser croire à un esprit rebelle ou d'indépendance de leurs créateurs par rapport à la monnaie officielle nationale. En apprenant à les connaître, il apparaît que leur bien-fondé repose sur deux piliers essentiels que sont (2) :

La participation à l'économie sociale et solidaire (ESS).

La circulation permanente de l'argent : il ne s'agit d'épargner avec une monnaie locale car la perte de valeur peut atteindre 2% en 6 mois : c'est ce que l'on appelle une monnaie fondante ! L'argent échangé sert et rémunère les acteurs du système économique local sans phénomène de latence.

Quels sont les mécanismes communs à toutes les monnaies locales ?

Chaque monnaie locale en place fonctionne selon des règles communes que l'on peut synthétiser ci-dessous :

La monnaie alternative découle de la création du concept par une association ou fondation ayant pour seul objet social la diffusion de cette unité de change et qui en assure la gestion, avec l'aide d'un établissement financier.

ayant pour seul objet social la diffusion de cette unité de change et qui en assure la gestion, avec l'aide d'un établissement financier. Pour se procurer de la monnaie complémentaire, il suffit de payer une cotisation à l'association, dont le montant est une somme symbolique, pouvant être dans certains cas à la discrétion de l'adhérent.

dont le montant est une somme symbolique, pouvant être dans certains cas à la discrétion de l'adhérent. La monnaie locale fonctionne dans un périmètre géographique délimité et s'applique à des secteurs économiques et sociaux clairement définis. Le tourisme est un pan de l'économie qui bénéficie des retombées positives avec des circuits d'achats et culturels recommandés, payables en monnaie locale.

et s'applique à des Le tourisme est un pan de l'économie qui bénéficie des retombées positives avec des circuits d'achats et culturels recommandés, payables en monnaie locale. Les moyens de paiement en monnaie locale sont multiples : coupons papier, paiement sms, paiement mobile et système de paiement électronique.

coupons papier, paiement sms, paiement mobile et système de paiement électronique. Elles bénéficient d'une parité parfaite avec l'euro.

Les consommateurs sont les décisionnaires : Ils sont libres d'adhérer à une association, de changer de la monnaie et de consulter les partenaires existants pour prévoir leurs transactions. Ils utilisent la monnaie dans des produits de qualité et services de proximité.



37,5% du territoire couverts par une monnaie locale en 2020

Voici les principales monnaies locales par région en France (4) :

Auvergne-Rhône-Alpes

- Soudicy (Allier)

- Doume (Puy-De-Dôme)

- Babet (Givors-Rhône), Annonay (Ardèche), St-Etienne (Loire)

- Luciole (Ardèche)

- Cairn (Grenoble)

- Commune (Le Roannais)

- Lien (Saint-Etienne)

- Gonette (Lyon)

- Élef (Bassin chambérien)

- Eco (Annemasse Agglomération)

- Gentiane (Annecy)

- Léman (Lac Léman)

- Chab' (Chablais)

- Le Tissou (Bourgoin-Jallieu).

Bourgogne-Franche-Comté

- Pive (Franche-Comté)

- Br'ain (Bresse-Revermont)

- Chouette (Bassin de vie dijonnais)

- Cagnole (Yonne).

Bretagne

- Maillette (Pays de Rance)

- HEOL (Pays de Brest)

- Buzuk (Pays de Morlaix)

- Galléco (Ille-et-Vilaine)

- Galais (Pays de Ploërmel)

- Segal (Pays de Lorient)

- Bizh (Vannes)

- Ourse (Basse Vilaine)

- Pezh (Trégor et Goëlo).

Centre-Val de Loire

- Lignières (Berry)

- Gabare (Touraine)

- Méreau (Montargis)

- Cagnole (Yonne).

Corse

- Corsicoin (Corse).

DOM TOM

- Kwak Lagwiyann (Guyane)

- Bersak (La Réunion).

Grand-Est

- Épi (Lorraine - Belgique - Luxembourg)

- Florain (Bassin de vie nancéien)

- Stück (Strasbourg)

- Radis (Ungersheim)

- Cigogne (Sud-Alsace).

Île-de-France

- Pêche (Paris et Montreuil)

- Louis (Poissy)

- Racine (Yvelines et Ouest Essonne).

Normandie

- Pepin (Le Bessin)

- Grain (Pays de Caux)

- Agnel (Rouen)

- Rollon (Normandie).

Nouvelle-Aquitaine

- Gemme (Gironde)

- Aqui (Périgord)

- Mige (Creuse)

- Abeille (Lot-et-Garonne)

- Eusko (Pays basque)

- Trèfle (Dordogne)

- Tinda (Béarn)

- Beunéze (Saintonge-Saintes-Royan)

- Bulle (Charente)

- Gatinelle (Gatine Poitevine)

- Pois (La Vienne)

- Lou Pelou (Limousin).

Occitanie

- Cers (Grand Narbonne)

- Flamant (Aigues-Mortes)

- Aïga (Cévennes)

- Sézu (Uzège)

- Graine (Montpellier et l'Hérault)

- Soudaqui (Pyrénées-Orientales)

- Pyrène (Ariège)

- SouRiant (La-Haute-Vallée de l'Aude)

- Touselle (Comminges)

- Sol-violette (Toulouse)

- Céou (Bouriane)

- Sonnante (Hautes-Pyrénées)

- Cep (Tarn Nord et Aveyron)

- La Plume (Gers)

- Sol Olympe (Montauban).

Pays de la Loire

- Rozo (Saint-Nazaire Brière)

- Muse (Maine et Loire)

- Vendéo (Vendée)

- Moneko (Loire-Atlantique).

Provence-Alpes-Côtes d'Azur

- Nissart (Nice)

- La Roue (Vaucluse)

- La Roue Marseillaise (Marseille)

- La Roue en Pays Salonais (Pays Salonais) devenue l'Aïgo

- La Roue Alpes de Haute Provence (Alpes-de-Haute-Provence)

- La Roue du Pays d'Aix (Pays d'Aix)

- La Roue en Pays d'Arles (Pays d'Arles)

- La Fève (Toulon)

- Renoir (Cagnes-sur-mer).

A savoir Quelle est la région de France ayant le plus recours à une monnaie locale ? La région Occitanie recense 15 monnaies locales actives dans ses territoires. Mais la médaille pour la monnaie locale ayant rassemblé en France le plus grand nombre d'utilisateurs (4.000 particuliers), et de professionnels adhérents (1.400 entités) et le montant de devises en circulation le plus élevé (4 millions) revient à une monnaie locale de Nouvelle Aquitaine : l'Eusko, monnaie complémentaire introduite au Pays basque. Elle se distingue comme étant la première monnaie locale d'Europe, dépassant le Chiemgauer bavarois et le Bristol Pound en Angleterre (5).

Les monnaies locales complémentaires en France sont étroitement liées à l'identité et à l'histoire de nos régions. Plus qu'un symbole, chacune incarne la volonté des citoyens et consommateurs d'être davantage ancrés et mobilisés dans leurs territoires et de soutenir concrètement l'économie locale.

Poursuivre la lecture

À partir de cet été, devenez consomm'acteur en pensant davantage à la planète

Dans quelle mesure un commerçant peut-il exiger le paiement en espèces ?

Les Français et l'argent liquide : début d'un désamour ou fidélité à tout prix ?

(1) https://www.lefigaro.fr/voyages/et-si-cet-ete-en-france-on-payait-en-monnaies-locales-20230627

(2) https://sol-monnaies-locales.org/pourquoi-une-monnaie-locale

(3) fait référence au dernier intertitre https://www.linfodurable.fr/economie/la-monnaie-locale-accelerateur-de-leconomie-circulaire-39820

(4) https://www.linfodurable.fr/conso/la-carte-de-france-des-monnaies-locales-en-circulation-16262

(5) https://www.euskalmoneta.org/eusko_en_chiffres/