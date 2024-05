Guerre en Ukraine : Kiev propose à ses alliés d'abattre les missiles russes à partir de leur territoire

L'Ukraine avait déjà appelé au début de l'invasion les Occidentaux à l'aider à abattre les missiles russes au-dessus de son territoire mais ses alliés avaient estimé que le risque d'escalade du conflit était trop grand.

( AFP / ANATOLII STEPANOV )

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a proposé mardi 21 mai que les alliés de l'Ukraine abattent de leur territoire les missiles russes visant son pays.

"Il n'y a aucun argument légal, sécuritaire ou moral qui empêcherait nos partenaires d'abattre les missiles russes au-dessus du territoire de l'Ukraine à partir de leur territoire", a dit M. Kouleba au cours d'une conférence de presse avec son homologue allemande Annalena Baerbock.

L'Ukraine avait déjà appelé au début de l'invasion les Occidentaux à l'aider à abattre les missiles russes au-dessus de son territoire mais ses alliés avaient estimé que le risque d'escalade du conflit était trop grand.

La défense anti-aérienne, nerf de la guerre

M. Kouleba a balayé d'un revers de la main cet argument mardi, relevant qu'abattre des missiles ne met pas en danger la Russie ou les soldats russes. Ce sont "des morceaux de métal qui transportent la mort de la Russie vers l'Ukraine", a-t-il martelé "Si vous ne voulez pas le faire, fournissez-nous tous les moyens nécessaires. Nous les déploierons sur le territoire de l'Ukraine et nous intercepterons ces missiles nous-mêmes", a-t-il conclu.

Mme Baerbock, en visite surprise à Kiev, a quant à elle insisté sur la nécessité de livrer plus de moyens de défense antiaérienne à ce pays et cela au plus vite.

"Chaque hésitation et chaque retard dans le soutien à l'Ukraine coûtent la vie à des innocents. Et chaque hésitation à soutenir l'Ukraine met également en péril notre propre sécurité", a déclaré la ministre.

Selon elle, le président russe Vladimir Poutine "ne connaît aucune limite" et s'est engagé dans une campagne de "destruction" de ce pays, citant l'exemple de son réseau électrique bombardé sans relâche.

"La meilleure protection contre la terreur des missiles russes est de renforcer les défenses antiaériennes de l'Ukraine. Il s'agit donc d'une priorité absolue pour nous ces jours-ci", a-t-elle encore dit.