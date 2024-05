Comment sont utilisés 1 000 euros d’impôts ?

Crédit photo : 123RF

Savez-vous comment sont utilisés vos impôts ? Protection sociale, éducation, dépenses de fonctionnement de l'État … une étude conjointe Insee / Direction générale du Trésor donne la répartition de 1.000 euros d'impôts par catégories de dépenses.

La protection sociale : 526 euros

Plus de la moitié des impôts des contribuables Français sert à financer la protection sociale. En effet, sur 1.000 euros d'impôts, ce poste représente 526 euros. Prestations retraite, santé, famille, chômage, logement … le périmètre de la protection sociale est large. La retraite est le poste le plus couteux : à 248 euros, il représente un quart des impôts. Il permet de financer les pensions des retraités dont le montant moyen est de 1.531 euros bruts mensuels.

La santé (produits, appareils et matériels médicaux, services ambulatoires, services hospitaliers, arrêts maladie, invalidité) représente un cinquième des dépenses à 208 euros.

Le financement des prestations familiales représente 37 euros. Il a par exemple permis à 6,7 millions de familles de bénéficier en moyenne de 387 euros par mois pour l'entretien des enfants et pour la conciliation des vies familiale et professionnelle des parents.

Les prestations chômage contribuent à hauteurs de 29 euros. Elles ont permis de financer les demandeurs d'emploi pour un montant moyen de 1.270 euros par mois et près de 380.000 entrées en formation pour un coût moyen par formation de 2.750 euros. Par ailleurs, pour les demandeurs d'emploi peu ou pas indemnisés, des aides (déplacement, repas et hébergement lors de formations, garde d'enfant, aide au permis de conduire…) ont été versées à hauteur de près de 80 millions d'euros d'aides à plus de 120.000 personnes.

Enfin, les aides au logement, qui ont couté 14 euros, ont permis à 6,7 millions de foyers de couvrir une partie de la dépense liée à leur logement, à hauteur de 210 euros par mois en moyenne.

L'éducation : 90 euros

Sur 1.000 euros d'impôts, l'éducation représente 90 euros. Ce poste recouvre les écoles, les collèges, les lycées, l'enseignement supérieur et les services annexes (cantines, résidences universitaires, bibliothèques…).

Le coût d'une année à l'école maternelle/primaire est de 7.257 euros par élève. Il est de 8.492 euros au collège, de 11.369 euros au lycée et de 10.270 euros à l'université (financé à 64 % par l'État, 8% par les collectivités territoriales, 3% par d'autres administrations publiques, 15 % par les entreprises et 10 % par les ménages).

Le fonctionnement des administrations publiques : 67 euros

Le fonctionnement des administrations publiques comprend les fonctions supports des administrations (gestion des ressources humaines, de la dette publique, des biens immobiliers de l'État, dépenses liées aux services juridiques, dépenses de communication ...). Ce poste coûte 67 euros.

Le soutien aux activités économiques : 66 euros

Cette activité comprend les aides à la production d'énergies renouvelables ou à la consommation d'énergie (boucliers tarifaires…), les subventions aux entreprises (aide à la production, à l'investissement, à l'exportation et à l'emploi).

Les transports et équipements collectifs : 46 euros

Ce poste correspond aux dépenses liées aux transports (construction et entretien des routes…), à l'alimentation en eau et aux autres équipements collectifs (dont l'éclairage public). Par exemple, le financement du Transport Express Régional (TER) est assuré en moyenne à hauteur de 58 % par la Région, 25 % par l'État et seulement 17 % par le voyageur. Le coût moyen d'entretien d'un kilomètre de voie ferrée est de 63.810 euros. Il est de 120.000 euros pour une route nationale.

La charge de la dette : 34 euros

La charge de la dette publique correspond aux intérêts liés à aux emprunts contractés par l'État Français. Ces intérêts coutent 34 euros.

La défense : 31 euros

La défense militaire, la défense civile et l'aide militaire à des pays étrangers représentent environ 3 % des impôts payés par les contribuables. Ces dépenses s'élèvent à 691 euros par habitant.

La sécurité : 25 euros

La sécurité comprend les services de police et les services de protection civile. Par exemple, une intervention des pompiers coûte en moyenne 1.043 euros.

Les loisirs et la culture : 25 euros

Ce poste comprend notamment les services récréatifs et sportifs, les services culturels, les activités sportives, les services de radio, de télévision et d'édition. Quelques exemples :

Un film produit et réalisé en France est financé en moyenne à hauteur de 30 % par des dotations publiques et des aides fiscales.

Plus 60 % du coût de fonctionnement d'un musée national et de ses investissements est financé par l'État.

Concernant les bibliothèques : le coût moyen par inscrit actif est de de 161 euros

Les autres postes

Sur 1.000 euros d'impôts, les autres postes de dépense se répartissent comme suit :