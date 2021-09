Assurance-vie: privilégiez les unités de compte (UC)

Pour diversifier votre contrat d’assurance-vie, pensez aux unités de compte. crédit photo : G-Stock Studio/Shutterstock / G-Stock Studio

Vous avez souscrit un contrat d’assurance-vie. Comment améliorer le rendement de votre épargne investie dans des fonds en euros ? Une des solutions consiste à en réorienter une partie de cette épargne vers un autre type de support : les unités de compte (UC). Plus volatils, ils sont aussi potentiellement plus rémunérateurs à moyen ou long terme.

Fonds en euros: des rendements toujours plus bas

Les fonds en euros d’un contrat d’assurance-vie séduisent les épargnants car ils sont «à capital garanti». Sur les 89,8 milliards d’euros collectés par ce support d’épargne entre janvier et juillet 2021, 62 % des versements ont été placés sur des fonds en euros et 38 % sur des supports en unités de compte, selon la Fédération Française de l’Assurance (FFA).

Mais le rendement des contrats d’assurance-vie en euros est chaque année un peu plus faible. Il ne suffit plus à préserver votre pouvoir d’achat. En 2020, leur rendement moyen est en effet tombé à 1,3 %, contre 1,4 % en 2019. Soit une performance à peine supérieure à l’inflation après impôt et prélèvements sociaux.

Certes, les fonds en euros les plus performants affichent encore un rendement légèrement supérieur à 2 %. Mais ils baisseront inévitablement dans les années à venir car la réglementation impose désormais aux assureurs de jouer la modération (ils ne peuvent plus puiser à loisir dans leurs réserves pour doper le rendement servi aux épargnants).

Assurance-vie: intéressez-vous aux unités de compte

Dans ce contexte, vous avez tout intérêt à diversifier vos placements en assurance-vie. Si vous investissez sur le long terme, vous pouvez placer une partie de votre épargne dans les fonds en unités de compte (UC) présents dans votre contrat multi-supports.

Les fonds en unités de compte permettent d’investir sur les marchés financiers et immobiliers, au travers de Sicav et de Fonds Communs de Placement (FCP) adossés à diverses classes d’actifs (actions, obligations…). Vous pouvez ainsi dynamiser vos actifs en les investissant dans plusieurs secteurs économiques et géographiques.

Bien sûr, la valeur des UC peut varier à la hausse et à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers. L’épargne placée sur ces supports n’est pas garantie et vous êtes exposé à un risque de perte en capital. Toutefois, en plaçant à moyen ou long terme, vous gommerez l’effet des fluctuations des marchés financiers à court terme, et vos perspectives de gains seront bien plus élevés que si vous utilisez uniquement des fonds en euros.

Investir dans des unités de compte est en outre moins risqué qu’acheter des actions en direct. En effet, lorsque le marché est à la hausse, la valeur des unités de compte (UC) progresse généralement moins fortement que les titres de sociétés. Mais surtout, lorsque le marché est baissier, les UC baissent également de manière moins importante. En outre, il existe une large gamme de supports en unités de compte, et tous n’offrent pas le même couple rendement-risque.