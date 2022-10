Yvelines : un mur de 3,5 m bloque complètement la vue de sa terrasse, il dépose deux plaintes

Selon la mairie, le permis de construire est confirme et le Plan local d'urbanisme intercommunal n'interdit pas cette construction. (Illustration) (Pixabay / jarmoluk)

Un habitant d’Orgeval (Yvelines) a acheté en 2021 une maison située à côté d'une parcelle vide. En septembre dernier, un mur a commencé à être érigé en bordure de son terrain, bloquant complètement la vue et la lumière. L'édifice fait actuellement 3,5 m et doit en faire sept à terme. L'habitant a déposé deux recours devant la justice.

À Orgeval (Yvelines), un habitant dénonce depuis quelques semaines la construction sur le terrain de son voisin immédiat. Face à sa terrasse, un mur de 3,5 m a été construit en limite séparative début septembre 2022. Celui-ci devrait doubler de hauteur et atteindre sept mètres à terme selon l’habitant, rapporte 78 Actu .

Deux recours déposés

Quand il a acheté sa maison en 2021, l'homme n'a pas pu acheter la totalité du terrain. Le vendeur a alors séparé l'espace en plusieurs parcelles. Le propriétaire savait alors qu'une construction pouvait avoir lieu sur la parcelle voisine à la sienne mais il ne s'attendait pas à un mur si proche bloquant totalement la vue et la lumière.

« Comment on peut accepter ça ? C'est inexplicable , dénonce aujourd'hui l'habitant. Comment on peut respecter les gens en accordant des permis de construire qui vont forcément nuire. » Il a déposé deux recours devant la justice, un pour faire annuler le permis de construire pour défauts de construction et non-respect du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et un autre pour troubles anormaux de voisinage.

Un permis totalement conforme selon la mairie

Un référé en suspension a également été déposé. La procédure d'urgence sera examinée et jugée au plus tard le 7 novembre prochain. De son côté, la municipalité assure ne rien pouvoir faire. « De notre point de vue cette construction respecte le PLUi qui autorise la construction en limite séparative , précise un élu. Toutes les cases sont cochées, on ne pouvait pas refuser ce permis. »

L’élu conseille aux futurs acheteurs de toujours bien s’informer en amont afin de « s'enquérir des risques qu'il peut y avoir en termes de construction » . L'habitant concerné par le problème envisage aujourd'hui de vendre sa maison mais veut d'abord aller au bout des recours juridiques.