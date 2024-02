Vous pouvez acheter l’appartement où Rihanna a vécu pendant 5 ans à New York

«J’ai expertisé l’appartement que Rihanna louait pour le vendre ensuite», confie Valentin Kretz lors d’une conférence de presse, en novembre dernier. Effectivement, le dernier épisode de la série «L’A...

« J’ai expertisé l’appartement que Rihanna louait pour le vendre ensuite », confie Valentin Kretz lors d’une conférence de presse, en novembre dernier. Effectivement, le dernier épisode de la série «L’Agence» , qui sera diffusé jeudi 8 février sur TMC, dévoilera l’intérieur du penthouse où Rihanna a vécu pendant 5 ans, à New York, au 12e et dernier étage. « C’est quand même l’une des plus grandes chanteuses de la planète et de ce siècle, c’est dingue de voir où habitait Rihanna », s’extasie Valentin.

« Elle a failli l’acheter mais c’est un peu de ma faute je n’étais pas trop sûr de moi, je voulais le garder », se souvient le propriétaire qui a conservé précieusement les traces que la chanteuse a laissées de son passage. On retrouve le papier peint noir installé par Rihanna qui confère une ambiance boîte de nuit à l’entrée du penthouse de 470 mètres carrés. De même, la tête de lit noire laissée par la chanteuse trône encore dans la chambre principale. Elle recouvre l’intégralité du mur, derrière le lit.

Des vitres teintées pour ne pas être vu de l’extérieur

« J’ai l’impression qu’il y a une ambiance un peu tamisée », déclare Valentin en pénétrant dans l’immense salon, un plateau qui s’étend sur 250 mètres carrés. Les vitres sont teintées, avec un effet miroir. « Rihanna a installé un système pour éviter que les buildings qui sont en face puissent voir à travers, elle ne voulait absolument pas être prise photo. [...] Vous pouvez être tout nu personne ne va vous voir », s’amuse le propriétaire. « Les vitres teintées sur tout l’appartement je n’avais jamais vu ça , on sent vraiment qu’on est dans un appartement de star et qu’il ne faut pas être vu et garder son intimité partout donc là ça a du sens et oui, on est chez Rihanna », commente Valentin.

Dans l’une des trois chambres, Rihanna abritait ses 300 à 400 paires de chaussures , « chiffre que je n’atteindrai jamais sur toute une vie », ironise Valentin. Le bien est doté de bien d’autres surprises. « Tous les espaces sont vraiment bien, en plus il y a des petites anecdotes dans chaque pièce donc ça lui donne une petite plus-value », analyse Valentin. On vous laisse découvrir le montant de l’estimation proposée par Valentin, mais sans surprise elle dépasse les 10 millions de dollars, soit plus de 9.100.000 euros.