Votre maire a-t-il surtaxé les résidences secondaires en 2022?

En 2022, 255 communes ont augmenté la taxe d’habitation des résidences secondaires. La liste complète vient d’être publiée.

C’est la vache à lait des maires! Non contentes d’augmenter la taxe foncière, les municipalités surtaxent les résidences secondaires. Au total, 1136 sont éligibles. Parmi elles, 255 l’ont fait. La liste complète vient d’être publiée par la Direction générale des finances publiques (voir le graphique ci-dessous). Pour pouvoir augmenter la taxe d’habitation des résidences secondaires, deux critères sont à respecter: la commune doit compter plus de 50.000 habitants et doit être située dans une zone dite tendue (la demande est plus forte que l’offre). C’est le cas des grandes villes et des zones touristiques (littoral Atlantique ou Côte d’Azur par exemple).

Depuis 5 ans, les communes éligibles peuvent augmenter la taxe d’habitation des résidences secondaires de 5% à 60% . Et elles sont de plus en plus gourmandes avec les propriétaires. Parmi les 255 villes qui ont actionné ce levier fiscal, environ 29% ont appliqué le taux maximum de 60% en 2022. Elles n’étaient «que» 18% en 2021. À l’inverse, elles ne sont plus que la moitié (49,8%) à avoir opté pour un taux inférieur à 20% cette année contre plus de 60% il y a un an.

La Haute-Savoie, championne du taux à 60%

Pour savoir si votre commune a surtaxé les résidences secondaires, voici ci-dessous la liste complète ainsi que la hausse (en %) que chacune d’entre elles, a appliquée. Deux enseignements: ce sont les Alpes-Maritimes qui sont le mieux représentés, avec 54 villes sur 255. Suivent la Haute Savoie avec 36 villes dont 20 qui ont appliqué le taux maximal de 60%, et le Var (26).

Sachez que les 1136 villes éligibles seront, dès 2023, environ 4000 de plus. Un décret officialisant ce nouveau contingent doit être bientôt publié. Reste à savoir combien, parmi elles, voteront une hausse de la taxe d’habitation des résidences secondaires. Et si beaucoup opteront pour le taux maximal.