Voici quelques-unes des propriétés les plus chères à la vente en 2023

Pour cette sélection de biens d’exception, les tarifs vont de 110 millions d’euros à près de 300 millions. Millionnaires s’abstenir, la cible étant clairement plutôt les milliardaires.

Dans une année particulièrement difficile pour le marché immobilier «traditionnel», le luxe et surtout l’ultra-luxe tirent plutôt bien leur épingle du jeu . Mais cela n’empêche pas les transactions de se faire plus difficilement. Et si une enseigne de luxe a annoncé récemment une transaction dans la capitale à plus de 80.000 euros le mètre carré, certains biens sont plus délicats à vendre. Les délais de commercialisation s’étalent sur plusieurs années et parfois des remises se chiffrent en dizaines de millions d’euros. En cette fin d’année 2023, voici une sélection de quelques-unes des plus grosses étiquettes de prix disponibles sur le marché (voir notre diaporama en illustration principale).

Au sommet de cette sélection, une impressionnante demeure géorgienne posée sur les rives du lac de Regent’s Park à Londres . Avec ses 40 chambres et son étiquette à 300 millions de dollars, cette propriété a été mise en vente par un prince saoudien. À en croire les révélations d’une enseigne immobilière de luxe, les 300 millions d’euros devraient être atteints en début d’année 2024 avec une incroyable propriété du Sud de la France. En attendant, les autres propriétés les plus chères sont plutôt affichées autour des 200 millions d’euros.

Jacuzzi en or 24 carats

C’est notamment le cas, du Marble Palace, demeure la plus chère de Dubaï (184,5 millions d’euros) avec ses 160 colonnes de marbre, son garage pour 16 véhicules et son budget de 27 millions de dollars pour la seule fourniture de marbre italien. Parmi les prestations qui doivent faire la différence: une impressionnante piscine, des vues sur Burj Khalifa, près de 7000 m² de terrain et une profusion de dorures entre l’utilisation de 700.000 feuilles d’or et la présence d’un jacuzzi en or 24 carats...

Preuve que les (très grosses) négociations existent aussi dans ce secteur de l’ultra luxe, les deux propriétés suivantes ont revu leur tarif avec des baisses substantielles. L’un des plus prestigieux triplex de Manhattan surplombe la plus haute tour résidentielle de la ville, surnommé «The One above all else» (celui qui dépasse tous les autres) a vu son prix passer de 305 à 250 millions de dollars. Toujours aux États-Unis, mais en Floride cette fois-ci, l’acheteur qui craquera pour Tarpon island à Palm Beach bénéficiera d’une réduction d’au moins 30,5 millions de dollars. Cette propriété de plus de 2500 m² sur une île privée accessible par un pont privé mêle constructions des années 30 avec de nombreux ajouts contemporains.

Et pour ceux qui ne jurent que par les méga propriétés de Los Angeles avec services et prestations à gogo, cap sur la villa «La Vue» (en français dans le texte) et son étiquette juste sous les 170 millions d’euros. Quant aux deux dernières propriétés françaises complétant cette sélection, le palais vénitien n’est pas vraiment une nouveauté. Cette réalisation du promoteur Cogemad fondé par le Saoudien Emad Khashoggi auquel on doit le château de Louveciennes vendu pour 275 millions d’euros à Mohammed ben Salman, est sur le marché depuis quelques années. Enfin, juste au-dessus de la barre des 100 millions, voici une autre très vaste villa des hauteurs de la Californie, quartier de Cannes prisé des millionnaires et milliardaires.