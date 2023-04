Voici le montant de ces 5 aides de la CAF revalorisées dès le mois de mai

Face à l'augmentation du coût de la vie, une hausse anticipée de 4 % avait été décidée en juillet 2022 pour l'ensemble des prestations sociales (Crédit photo: © daily_creativity - stock.adobe.com)

Après une hausse de 4 % en juillet 2022, les bénéficiaires de certains prestations sociales versées par la CAF vont profiter d'une nouvelle augmentation de 1,6 % sur les sommes versées dès le mois de mai. Les chiffres.

Face à l'augmentation du coût de la vie, une hausse anticipée de 4 % avait été décidée en juillet 2022 pour l'ensemble des prestations sociales. Cette fois-ci, c'est une augmentation de 1,6 %, qui a été appliquée dès le 1er avril, et qui sera visible dès le versement des aides au mois de mai 2023. RSA, allocations familiales, prime d'activité… Le point sur les principales aides concernées et les montants qui seront désormais versés à leurs allocataires.

La prime d'activité, pour les actifs aux revenus modestes

La prime d'activité est un coup de pouce financier accordé par la CAF aux travailleurs salariés ou indépendants ayant des revenus modestes. Seules les personnes ayant une activité professionnelle peuvent donc la demander et la percevoir, même si cette activité est exercée uniquement à temps partiel. Pour une personne seule, le maximum qu'il est possible de toucher est passé à 595,25 euros sans enfant, 892,88 euros avec un enfant, 1 071,46 euros avec deux enfants, puis 238,10 euros de plus par enfant à charge supplémentaire.

En revanche, les revenus de l'ensemble des membres du foyer sont pris en compte. Les personnes en couple, qu'ils soient ou non mariés, sont donc soumis à un autre barème. À partir du 1er avril, le montant plafond sera de 892,88 euros sans enfant à charge, 1 071,46 euros avec un enfant, 1 250,04 euros avec deux enfants, puis 243,10 euros par enfant supplémentaire.

Les allocations familiales, pour les parents d'au moins deux enfants

Les allocations familiales s'adressent aux familles ayant au moins deux enfants. Le nombre de personnes à charge ainsi que les revenus du foyer sont pris en compte pour déterminer l'aide applicable. Dans le cas d'un couple avec deux enfants, cette aide peut aller de 35,50 euros à 141,99 euros au maximum. Pour trois enfants, ces chiffres sont compris entre 80,98 euros et 323,91 euros, toujours en fonction des ressources du ménage.

Le complément familial de la CAF, avec au moins trois enfants

Pour les familles ayant au moins trois enfants à charge, une autre aide s'ajoute, le complément familial. Après la revalorisation d'avril, la somme versée sera comprise entre 184,40 euros et 277,23 euros en fonction des revenus du foyer.

Le RSA, pour les personnes sans ressources

Le Revenu de solidarité active, plus connu sous son acronyme RSA, permet aux personnes sans ressources de percevoir un niveau minimum de revenu. Par exemple, une personne seule sans enfant à charge pourra ainsi toucher 607,75 euros d'aide, ou 911,62 euros avec un enfant ou encore 1 093,95 euros avec deux enfants à charge. Si les demandeurs sont en couple, ils pourront percevoir au maximum 911,62 euros sans personne à charge, 1 093,95 euros avec un enfant ou encore 1 276,26 euros avec deux enfants.

Le Complément de libre choix du mode de garde, pour la garde d'un enfant

Le Complément de libre choix du mode de garde, ou CMG, est dédié aux parents d'enfants âgés de moins de 6 ans. La somme prise en charge par la CAF pour les frais de garde en crèche ou chez un assistant maternel dépend des revenus des parents. À titre d'exemple, un couple ayant un enfant à charge et gagnant moins de 21 661 euros par an bénéficiera d'une aide de 506 euros pour un enfant de moins de 3 ans, et de 253 euros entre 3 et 6 ans. Dans la tranche de revenus la plus élevée, le CMG est respectivement de 191,41 euros ou de 95,71 euros.