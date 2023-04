Aides sociales : les raisons pour lesquelles les Français oublient de demander 10 milliards d'euros à la CAF

© Jérôme Rommé - stock.adobe.com

Manque d'information, choix personnel… de nombreux Français ne demandent pas à toucher les aides de la CAF. Résultat : ce seraient ainsi 10 milliards d'euros "oubliés" chaque année.

Prime d'activité , aides au logement, RSA… les dispositifs d'aide de la CAF sont nombreux, et profitent à plusieurs millions de personnes. Pourtant, des centaines de milliers de Français éligibles oublient de les demander. Ce seraient ainsi 10 milliards d'euros qui ne seraient pas réclamés chaque année. La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) s'est intéressée à la question, et, dans un rapport publié en avril 2023, a livré les principaux facteurs qui expliquent de tels chiffres.

Le manque d'information, motif principal de non-recours

Dans un baromètre publié en avril 2023, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a révélé plusieurs statistiques qui tentent d'expliquer les nombreux oublis de potentiels bénéficiaires des aides de la CAF. Selon les 4 000 personnes âgées de 18 ans ou plus et résidant en France métropolitaine interrogées dans le cadre de l'enquête de la Drees, le premier facteur explicatif est le manque d'information. Ce sont en effet 39 % des personnes interrogées qui jugent que le défaut d'information est à l'origine de l'oubli de demander une prestation sociale.



Il faut dire que les dispositifs sont nombreux, et qu'il est parfois difficile de savoir à quelles aides il est possible de prétendre. La Drees tempère néanmoins cette donnée : "Le manque d'information, s'il reste le motif principal de non-recours le plus souvent évoqué par les personnes interrogées, l'est toutefois de moins en moins. Sa part a baissé de 17 points de pourcentage entre 2016 et 2021". La situation tend donc à s'améliorer, au profit des allocataires de la CAF, et cette tendance devrait se poursuivre, puisque le gouvernement a annoncé qu'un chantier permettant une demande simplifiée devrait être ouvert.

Les autres facteurs qui expliquent l'oubli des aides de la CAF

L'enquête de la Drees sur un échantillon représentatif de la population française met en lumière d'autres motifs de non-recours aux diverses prestations sociales versées par la CAF. Après le manque d'information, ce sont les démarches trop complexes ou trop longues qui sont avancées par les personnes interrogées à hauteur de 23 %. Par exemple, il est parfois nécessaire d'actualiser sa situation tous les 3 mois, notamment pour pouvoir percevoir la prime d'activité ou le RSA.



La crainte des conséquences négatives que cela pourrait avoir est également fréquemment évoquée (18 %) et en forte hausse (+10 points entre 2016 et 2021). Enfin, la volonté de s'en sortir soi-même et de ne pas être considéré comme un assisté ressort également de l'étude menée (16 %). Mais cette enquête révèle également des disparités : les jeunes sont ainsi moins bien informés que les 35-49 ans. De même, les personnes nées en France bénéficient de meilleures connaissances sur les dispositifs en place que les personnes immigrées.



La Drees note cependant que ce taux de non-recours, à l'origine de 10 milliards d'euros d'aides oubliées chaque année, est comparable à celui d'autres pays. Il n'en reste pas moins que seule une personne éligible sur deux touche le minimum vieillesse (Aspa) et que 20 % des bénéficiaires potentiels du RSA ne le perçoivent pas pendant trois trimestres consécutifs.