Vacances d'été : les réservations de logements sont en forte hausse par rapport à 2019

Le bord de mer est toujours fortement plébiscité par les Français, avec la Côte d'Azur et la Corse en tête. (RichardMc / Pixabay)

Les réservations de logements de vacances pour cet été ont augmenté de plus d'un tiers par rapport au niveau enregistré avant la crise du Covid-19, selon les données de la plateforme de réservation PAP. La destination privilégiée reste évidemment la mer mais certains départements ruraux attirent aussi les vacanciers.

Les réservations d'appartements et de maisons pour les vacances d'été ont connu un boom cette année, allant même jusqu'à dépasser les chiffres d'avant la crise du Covid-19. C'est ce qu'a remarqué la plateforme PAP, selon des données relayées par BFMTV. Au 30 juin, la progression était de 35,6 % par rapport à la même période en 2019, a calculé le site de réservation entre particuliers.

La mer, grande favorite 2021

Les locations de maisons ont en 2021 la préférence des Français. Les réservations pour ce type de logement ont ainsi progressé de 67,4 %. Il s'agit pour les vacanciers de « se retrouver en famille ou entre amis après des mois de restrictions de déplacements », commente PAP face à ces chiffres. La hausse pour les appartements est plus faible (12,4 %).

Côté destination, la mer a la préférence des vacanciers avec 78,4 % des réservations pour cet été, loin devant la campagne (17,1 %). En zone rurale, les réservations de maisons ont tout de même fortement progressé (87,1 %), les prix étant nettement plus abordables que sur le littoral ou en ville. Des départements sans débouché maritime sont ainsi plébiscités : le Vaucluse (+ 133,6 % de réservations), le Lot (+ 108,1 %), l'Ardèche (+ 96,8 %) ou encore la Dordogne (+ 87,8 %).

Prix et budget en hausse

En bord de mer, la préférence va à la Côte d'Azur (+ 48,9 % de réservations) et la Corse (+ 45,2 %), devant la côte Atlantique sud (+ 33,3 %), la Bretagne et la Loire-Atlantique (+ 22 %). La côte du Languedoc (+ 11,8 %), toute comme la Vendée et la Charente-Maritime (+ 11,6 %) ont moins de succès. Les Français privilégient les réunions familiales ou entre amis sur le littoral : le taux de remplissage des maisons atteint 5,8 occupants contre 5 en 2019.

Pour les appartements, ce taux descend à 4 personnes contre 3,4 avant la crise du Covid-19. En même temps que les réservations, le budget consacré au logement cet été est aussi en augmentation. Il progresse de 7,5 % pour les appartements et de 12,8 % pour les maisons. Une hausse qui paraît presque logique, car le prix des locations a aussi augmenté cette année.