Vacances d'été : la SNCF va proposer des billets de TGV et Intercités à partir de 29 euros

L'objectif est de permettre aux passagers n'ayant pas pu planifier leurs vacances à l'avance de profiter de tarifs intéressants. Photo d'illustration. (Inkflo / Pixabay)

La SNCF va mettre en vente les 31 juillet et 1er août des places sur les TGV et Intercités à 29, 39 ou 49 euros. 300 000 billets seront ainsi disponibles, avec au passage la possibilité de choisir des places en première classe pour un euro de plus.

La SNCF lance une nouvelle opération commerciale qui va attirer l'attention des amateurs de voyage. Pendant deux jours, les 31 juillet et le 1er août, l'entreprise va proposer 300 000 billets de TGV et d'Intercités à 29, 39 et 49 euros pour des trajets à effectuer au cours du mois d'août, rapporte Le Parisien .

Les voyageurs de « dernière minute »

« La très grande majorité sera à 29 et 39 euros. Nous souhaitons permettre à ceux qui réservent à la dernière minute de pouvoir voyager en train , a précisé Alain Krakovitch, directeur général de Voyages SNCF. Nous savons que tout le monde ne peut pas prévoir ses vacances plusieurs mois à l’avance et bénéficier des meilleurs prix à l’ouverture des ventes » .

Attention, les premiers arrivés sont les premiers servis. Il faudra donc se rendre rapidement sur le site SNCF Connect pour réussir à obtenir un billet pour les trajets les plus demandés. Il sera par ailleurs possible de prendre des places de première classe pour 1 euro de plus. Ce tarif avantageux vise à remplir les wagons de cette classe, désertés par les professionnels durant la période estivale. La SNCF a en effet tout intérêt à faire rouler ses trains avec le plein de voyageurs. 70 % de la totalité des billets n'ont toujours pas été vendus pour le mois d'août. Cela laisse une chance de trouver son trajet.

Un geste supplémentaire pour les plus jeunes

La SNCF a aussi décidé de favoriser les voyages des plus jeunes. La compagnie ferroviaire a ainsi offert un bon d'achat de 10 euros à tous les détenteurs d’une carte Avantage Jeune au 17 juillet, soit 1 million de clients. Cet avoir pourra être utilisé jusqu'au 30 septembre pour des trajets réservés jusqu'au 9 décembre dans les TGV et Intercités. Pour ceux qui avaient déjà pu remporter une des 10 000 cartes Avantage Jeune à 1 euro en juin dernier, c'est un sacré coup de pouce.