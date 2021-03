Une série de sept podcasts pour anticiper son passage à la retraite

Créé par l'Assurance-retraite, «Le Temps d'être soi» aborde tous les sujets liés à la transition entre la vie professionelle et la retraite.

Comment se déroule le passage de la vie d'actif à celle de retraité? Qu'elle soit attendue ou redoutée, la «liquidation» est un bouleversement qu'il vaut mieux anticiper. «Quand on est très actif et qu'on a 50 ans, la retraite, ça parait loin. On se dit "Je gagnerai de l'argent sans rien faire", donc c'est le rêve! On a tendance à se dire "Je verrai quand j'y serai" ; c'est naturel, mais c'est une erreur. Le vide sera moins grand si on a commencé à le meubler avant», explique le philosophe François Galichet dans «Le Temps d'être soi», une série de podcasts créés par l'Assurance-retraite pour anticiper cette bascule.

Depuis début mars, le regroupement des organismes de retraite de la Sécu propose ainsi 7 enregistrements d'une vingtaine de minutes destinés aux actifs proches de la retraite (et à ceux qui les entourent) sur sa chaîne YouTube ou sur les plateformes de diffusion de contenus (Deezer, Spotify, Apple Podcast...). Rupture avec la vie professionnelle mais aussi quête de soi, rapport au couple ou à la famille, question de l'habitat ou questionnement autour du vieillissement et de la mort... tous les sujets sont abordés. Avec comme objectif de permettre aux futurs retraités de se projeter à l'âge de la retraite. Si cette initiative est intéressante, la priorité des futurs retraités reste toutefois de pouvoir consulter en ligne leur relevé de carrière en temps réel (sans attendre 55 ans), comme sait bien le faire l'Agirc-Arrco. Et, surtout, d'obtenir, lors de la liquidation de leurs droits, un juste montant de pension alors que la Cour des comptes pointe encore un taux d'erreur de... 15 %.