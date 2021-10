Une première acquisition pour Sofidy à Dublin

Sofidy a récemment finalisé sa première opération immobilière à Dublin pour un montant de 21,2 millions €. Pour l’occasion, la société de gestion a « poolé » 4 de ses fonds immobiliers : les SCPI Sofidy Europe Invest (créée en 2021), Immorente et Efimmo 1, ainsi que l’OPCI Sofidy Pierre Europe.

Un élargissement géographique de l’univers d’investissement de Sofidy

Jusqu’à cette nouvelle acquisition dans la capitale irlandaise, les fonds immobiliers de Sofidy se focalisaient essentiellement sur 4 pays européens (si l’on exclut des allocations géographiques marginales liées à des prises de participation minoritaires dans certains véhicules collectifs externes, investis en particulier sur le secteur de l’immobilier logistique) : les Pays-Bas, l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Le fonds phare de Sofidy, Immorente, qui capitalise plus de 3,5 milliards €, avait par exemple 21,3% de son patrimoine situé dans un de ces quatre pays européens à la fin du 1er semestre 2021 (dont 10,9% aux Pays-Bas, 5,4% en Allemagne, 2,9% en Belgique et 2,1% au Royaume-Uni). Quant à la nouvelle SCPI Sofidy Europe Invest lancée au printemps 2021, sa première acquisition se situait en Allemagne, à Aix-la-Chapelle dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et l’actif de Dublin est sa 2ème opération pour une quote-part de 20% (soit 4,6 millions €).

Un immeuble de bureaux dans le centre de Dublin occupé par une administration publique irlandaise avec un bail de long terme

L’acquisition réalisée par Sofidy concerne un immeuble de bureaux de style géorgien du 18ème siècle restructuré en 1982, développant une surface locative de plus de 2300 m2 en R+5, situé au 76-78 Harcourt Street à Dublin. Cette adresse du centre historique de la capitale irlandaise donne sur le jardin victorien Iveagh Gardens, les bureaux à l’arrière de l’immeuble bénéficiant d’une vue privilégiée sur cet espace vert. Non loin également se situent le parc St Stephen Green et la rue populaire et animée « Grafton Street ». Ce quartier baptisé « Portobello » correspond à un des principaux centres d’affaires de Dublin, il bénéficie également d'une bonne desserte en métro avec la Green Line.

Selon Sofidy, le bâtiment permet d’envisager de « substantielles potentialités » d'amélioration de ses critères ESG à longue échéance. Il est loué dans sa totalité depuis 1982 à l’Office of Public Works (OPW), une agence gouvernementale irlandaise. Le bail est d’une durée résiduelle ferme de 6 ans.

« Cette nouvelle acquisition est la première à Dublin pour Sofidy, qui continuera à concentrer sa stratégie sur l’immobilier européen d’entreprise au sens large dans les secteurs les plus porteurs, tout en respectant l’approche de diversification prudente et sélective que nous appliquons depuis maintenant plus de trente ans sur l’ensemble de nos fonds immobiliers », résume Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.