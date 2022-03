Une première acquisition dans l’hôtellerie de montagne à 128 millions € pour Perial AM

La SCPI PFO2 de Perial Asset Management a récemment finalisé l’acquisition du « resort Club Med Grand Massif Samoëns Morillon » en Haute-Savoie (74), auprès de la foncière cotée Covivio et des Assurances du Crédit Mutuel. Pour PFO2, qui capitalise plus de 2,6 milliards € au 31/12/2021, c’est une acquisition majeure pour laquelle un montant de 128 millions € a été déboursé. Il s’agit également pour le groupe Perial AM du premier actif négocié dans le secteur de l’hôtellerie de montagne pour le compte d’un de ses fonds immobiliers.

Un actif « premium » au cœur d’un des plus grands domaines skiables alpins

Le resort Club Med Grand Massif Samoëns Morillon est situé au cœur du domaine skiable « Grand Massif », l’un des plus étendus des Alpes françaises. C’est un actif hôtelier d’exception au pied des pistes et des remontées mécaniques, le domaine bénéficiant d’un bon enneigement car démarrant à 1600 mètres d’altitude. Catégorisé 4 Tridents, le resort Club Med de Morillon est également ouvert l’été. Il développe une surface de 38.700 m2 sur 4 étages et 420 chambres. Cet établissement hôtelier offre des prestations haut de gamme à destination d’une clientèle familiale : il bénéficie de plusieurs restaurants (dont un avec vue panoramique), de bars ainsi que d’un espace wellness, un spa de 600 m², et une piscine. Le resort Club Med Grand Massif Samoëns Morillon a obtenu en 2021 le prix "Best Ski Hotel" en France, à l’occasion des World Ski Awards.

Livré en décembre 2017, l’actif est opéré depuis l’origine par le Club Med et bénéficie d’un bail de longue durée avec un loyer fixe « permettant au nouveau propriétaire de bénéficier d’un flux de revenu sécurisé », selon le communiqué de la société de gestion. La station est à seulement 1h15 de Genève par la route, ce qui permet d’attirer une clientèle internationale.

Une transaction à 128 millions € pour la SCPI PFO2

Il s’agit d’une grosse opération pour la SCPI PFO2, vaisseau amiral de Perial AM : on parle d’un montant engagé de 128 millions €, soit presque 5% de la capitalisation de la SCPI à fin 2021. Il s’agit également pour la société de gestion de sa première acquisition négociée dans le secteur de l’hôtellerie de montagne.

« Nous sommes fiers de compter le Club Med Samoëns parmi les actifs de PFO2 ! C’est un établissement aux prestations haut-de-gamme qui bénéficie d’une activité hivernale comme estivale avec deux ouvertures par an, ce qui lui a permis de présenter un excellent taux d’occupation durant la crise sanitaire. Cette acquisition s’inscrit dans la volonté de diversification d’actif tout en conservant une approche visant à sécuriser les flux locatifs en sélectionnant les meilleurs opérateurs présentant les meilleures garanties comme Club Med. Cette acquisition représente notre première acquisition en hôtellerie de montagne » résume Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management.

« PFO2 est devenue ces dernières années une des plus importantes SCPI du marché. Se rapprochant des 3 Mds€ d’actifs sous gestion, sa stratégie majoritairement orientée bureaux de grande qualité situés dans les principales métropoles européennes s’ouvre à une poche de diversification complémentaire à sa gamme d’actifs. PFO2 est par ailleurs reconnue pour sa démarche poussée en matière ESG et labellisée ISR. L’acquisition de ce très beau Club Med s’inscrit parfaitement dans cette stratégie implémentée par toutes les équipes de Perial AM au service des associés porteurs de parts », complète Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial AM.