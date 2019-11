Une nouvelle tour à Lyon

La Part-Dieu à Lyon va accueillir une nouvelle tour aux mensurations impressionnantes, la « To Lyon », qui participera au renouveau du quartier pour un immeuble où la mixité d'usage sera la règle.

iStock-spooh

Des mensurations impressionnantes

Une mixité d'usage intéressante

170 mètres de haut, 43 étages pour 80 000 mètres carrés au total... la nouvelle tour de la ville de Lyon affiche sur le papier des mensurations impressionnantes. L'immeuble dont la première pierre a été posée en septembre dernier en présence d'élus de la ville et de l'agglomération mais aussi de Dominique Perrault l'architecte est prévu pour sortir de terre d'ici 2023. Le quartier de la Part-Dieu qui va accueillir ce gratte-ciel n'a pas été choisi au hasard puisque l'implantation de la tour participera activement au renouveau de toute cette zone située à proximité de la gare. Lyon ambitionne même de positionner le quartier comme un puissant centre d'affaires, à l'instar de la Défense à Paris ou plutôt tel le quartier Euratlantique en cours de construction à proximité de la gare Saint-Jean de Bordeaux. Dominique Perrault, l'architecte du projet, est celui à qui on doit la majestueuse Bibliothèque François Mitterrand à Paris -- rebaptisée depuis Bibliothèque Nationale de France --. Il a conçu la « To Lyon » tel un monolithe de verre et de métal noir, une « tour lumineuse quelle que soit la saison ou l'heure de la journée. Il y aura toujours une touche de soleil qui va se réfléchir ».La tour fera la part belle à une mixité d'usage professionnel, commercial et touristique car sur les 80 000 mètres carrés de superficie totale, 66 000 m² seront destinés à accueillir des bureaux et des espaces de coworking. Un hôtel quatre étoiles s'élèvera par ailleurs sur 8 étages et près de 11 000 mètres carrés pour contenir non moins de 168 chambres de standing. Au pied du colosse se trouveront également plus de 3 500 m² de commerces, une station de vélo de 1 500 places, un accès direct au métro et une station de taxis. Cet ambitieux projet de 600 millions d'euros s'inspire de modèles similaires réalisés dans plusieurs villes européennes, comme à Milan notamment, en se positionnant comme un hub intermodal. Mais de nombreux détracteurs du projet lui reprochent sa trop grande minéralité dans un contexte où les villes se doivent à l'inverse d'intégrer davantage de végétaux pour offrir un cadre de vie plus sain, lutter contre les pics de pollution et les chaleurs intenses. Les arbres sont en effet les mieux à même de capter les émissions de CO2 et de particules fines et l'apparition d'un bloc de béton ne fait pas l'unanimité chez les Lyonnais. Les concepteurs du projet de même que des élus de la ville leur rétorquent qu'une place importante sera consacrée à la végétalisation des lieux même si les plans de la future tour ne semblent pas participer au verdissement de la ville. Reste qu'entre la pose de la première pierre en septembre et l'inauguration de la tour d'ici 2023, Lyon dispose de suffisamment de temps pour intégrer plus de végétaux dans un projet pour l'heure très minéral.