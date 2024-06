Une étude dévoile le montant nécessaire de la pension de retraite d'une personne seule-iStock-Inside Creative House

Les retraités locataires non pris en compte

L'édition 2023 de l'étude "Les retraités et les retraites", publiée par le ministère des Affaires sociales, dénombre plus de 17 millions de retraités en France depuis fin 2021. La moyenne de leur pension est de 1 531 € brut par mois, soit une diminution de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse est due à plusieurs facteurs : inflation, hausse des prix à la consommation, perte du pouvoir d'achat. Or, selon les chiffres 2022 de l'IRES (Institut de recherches économiques et sociales), le montant minimal pour qu'une personne seule puisse vivre "décemment" à la retraite serait de 1 634 € par mois. Ce chiffre, basé sur des critères spécifiques et différentes statistiques, est conditionné au fait que le retraité est propriétaire de son logement. L'étude n'a pas pris en compte le coût du logement pour les retraités locataires, charges qui relèveraient notablement le montant de retraite indispensable pour ne pas avoir à se serrer la ceinture.

Qu'est-ce que "vivre décemment" ?

La notion de "Vivre décemment", définie par l'étude, suppose de disposer d'une somme d'argent suffisante pour les besoins primaires : se loger, manger, se soigner, se déplacer... Cela sous-entend également d'avoir les moyens financiers de s'intégrer dans le tissu social : s'offrir des loisirs, partir en vacances, disposer d'une voiture, pouvoir inviter… Malgré des pensions de retraite peu élevées, le niveau de vie des retraités dépasse cependant légèrement celui de l'ensemble de la population. Les retraités auraient même deux fois moins de chance d'être pauvres, comparativement à la population globale. Ce constat s'explique par le fait qu'ils n'ont plus d'enfants à charge, ce qui relève de façon mécanique le niveau de vie.

Le ressenti différent des Français sur le montant nécessaire

Les Français n'ont pas la même évaluation sur le sujet. Selon le magazine Pleine Vie, qui leur a donné la parole, ils pensent que le montant des retraites est loin d'être satisfaisant et qu'il doit être augmenté. Ils considèrent qu'une pension de retraite de 2 600 € brut par mois serait souhaitable pour faire face à toutes les charges et à l'inflation en hausse. Ce ressenti reste subjectif, les actifs ayant tendance à surévaluer leurs besoins à la retraite par crainte du lendemain. Le baromètre 2022 "Les Français, l'épargne et la retraite" de l'Ipsos le confirme, en affichant un taux de 76 % de Français inquiets pour leur retraite. Seul le quart des non-retraités estiment que leur retraite sera suffisante pour vivre correctement. Mais, selon l'étude, cette inquiétude ne les incite pas pour autant à anticiper l'avenir. Ils sont en effet 71 % à ne pas épargner pour leurs vieux jours, les raisons principales évoquées étant le manque de moyens (34 %) et l'envie de profiter du moment en ne limitant pas ses dépenses (37 %).