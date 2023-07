Une étonnante maison traversée par une piste cyclable est en vente

Pour relier deux villages situés à proximité l’une de l’autre en Loire-Atlantique, une piste cyclable a été créée...à travers une maison.

Une surprenante piste cyclable longue de 4,5 kilomètres traverse une maison au nord de Nantes. Ainsi, sous le porche, des piétons et des cyclistes circulent depuis le printemps 2022. Cet étonnant aménagement a permis de relier les villages de Grandchamp des Fontaines et Treillières, en Loire-Atlantique (44). « Au départ, l’itinéraire ne devait pas toucher cette maison en question mais faire quelques détours », explique Wilfried Braud, responsable du service mobilités de la Communauté de communes Erdre et Gesvres, au Figaro .

La piste devait passer à côté de la maison mais l’espace entre la maison et la route était trop restreint, ce qui posait des problèmes de sécurité pour les futurs cyclistes. Seules solutions: créer un détour qui éloigne quelque peu les cyclistes de leur point d’arrivée ou passer par une maison. Les élus ont voté pour un tracé direct. Une démarche a ensuite été engagée auprès des habitants vivant dans la commune pour acquérir un bout de terrain. Des propriétaires ont accepté de vendre leur maison de 185 m² pour 2100 euros le m² environ, fin 2020. « Notre optique était de réduire la taille de la maison pour laisser suffisamment de place pour l’aménagement de la piste cyclable. Plutôt que de détruire la maison, l’architecte a suggéré que l’on passe à l’intérieur du bâtiment », se souvient Wilfried Braud qui n’a jamais vu une piste cyclable traverser une maison.

Pas moins de 25.000 vélos dans la maison en 2022

En faisant passer la piste cyclable à l’emplacement de l’ancien bureau, l’architecte a préservé les murs porteurs, les 3 chambres ainsi que les 2 salles de bain et le jardin de 1300 m². Seul changement, l’escalier qui prenait place dans le bureau aujourd’hui disparu a été déplacé dans le salon. La maison a «seulement» perdu 48 m². Désormais, 137 m² sont habitables. En tout, le chantier (électricité, rehausse de plancher, ravalement, piste cyclable...) a coûté 80.000 euros. « Un investissement pour 100 ans! », affirme-t-il.

Maintenant que la piste cyclable a vu le jour, après 5 mois de travaux, la communauté de communes souhaite se séparer de la maison et la propose au prix de 300.000 euros, rapporte Actu.fr (un peu plus de 2100 euros le mètre carré). Mais vivre au-dessus d’une piste cyclable n’est-il pas trop bruyant surtout lorsque l’on sait que pas moins de 25.000 vélos sont passés dans la maison en 2022? « La piste cyclable n’est pas un problème. On a rehaussé le plancher et installé une dalle avec une grosse épaisseur. Il n’y a pas de nuisance sonore due à la piste cyclable dans la maison », rassure le responsable du service mobilité. Un bon moyen pour les fans du Tour de France de voir passer des vélos sous ces fenêtres tous les jours.