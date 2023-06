Une baisse des prix immobiliers de 10% est attendue pour cette année

Après avoir résisté, les prix immobiliers amorcent désormais leur descente. Sur le dernier trimestre, les prix sont en net recul de -1%.

C’est du jamais vu! Les prix baissent, subissant de plein fouet le ralentissement du marché immobilier. Le marché s’est donc inversé. Même s’ils voient leur progression ralentir, les prix restent en légère hausse toutefois: +2,9% (contre +6,3% en juin 2022). Sur le dernier trimestre, la chute est bien plus marquée, puisque les prix sont en net recul de -1%. « Nous prévoyons une poursuite de cette dégradation dans les semaines et mois à venir. Sur l’ensemble de l’année 2023, les prix devraient connaître une baisse d’environ 5%... Ce qui représenterait une baisse réelle de presque 10% conjuguée à l’inflation !», affirme Loïc Cantin, président de la Fnaim, une organisation syndicale qui représente les professionnels de l’immobilier, lors d’une conférence de presse ce mardi.

Les maisons subissent la plus forte baisse des prix , avec un recul de -1,7% sur les trois derniers mois, contre une stagnation du prix des appartements. « Seules les stations de ski et les stations balnéaires tirent leur épingle du jeu. Le pouvoir d’achat dans ces stations persiste et signe. Les baby-boomers devenus des papy-boomers à la retraite se projettent dans des espaces de vie différents », assure Loïc Cantin.

Moins d’un million de transactions

C’est la diminution des volumes de vente qui a préfiguré cette baisse des prix. L’année 2023 devrait repasser sous la barre du million de transactions. Du jamais vu depuis 3 ans! Un atterrissage à 950.000 transactions à la fin de l’année 2023 est attendu, selon les estimations de la Fnaim, soit une baisse de 15% (-150.000 transactions) des ventes sur un an. Le deuxième plus fort recul des 50 dernières années. Tous les signaux sont au rouge donc. La capacité d’emprunt des ménages est en chute de​ 20% depuis janvier 2022, soit 40.000 euros de moins en capacité d’achat, selon la Fnaim. « Le logement brûle, le gouvernement regarde ailleurs », tance Loïc Cantin.

Le marché immobilier est donc en crise. Il connaît même la deuxième plus grave crise depuis 1990, selon la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) qui souligne qu’à l’époque, les taux d’intérêt baissaient alors qu’aujourd’hui ils sont en hausse. « Le marché n’a plus d’élasticité avec les taux les plus élevés, les durées d’emprunt les plus longues que l’on ait connus et les prix les élevés aussi. La seule ressource c’est la baisse des prix qui est inévitable » conclut Loïc Cantin.