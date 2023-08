Un syndicat étudiant veut empêcher la réquisition de logements pour les JO

Le syndicat d’extrême gauche Solidaires étudiant-e-s a déposé des recours en justice pour empêcher la réservation par le Crous de 3000 logements pour les JO de Paris 2024.

Face à la réquisition programmée cet été de 7% des logements dont dispose le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) d’Île-de-France, un syndicat étudiant a opté pour la voie de la contestation juridique. La branche parisienne de la structure d’extrême gauche Solidaire étudiant-e-s explique sur son site web comment elle compte empêcher ce qu’elle considère être des «expulsions des étudiant-e-s» . «Les résidences Crous existent pour permettre aux étudiant-e-s précaires de se loger, écrit le syndicat dans un communiqué. C eux-ci et celles-ci ne cessent pas magiquement de vivre pendant l’été. Les priver de logement durant cette période, à l’heure où le nombre de personnes sans domicile ne cesse de s’accroître, revient à mettre de nombreux-euses étudiant-e-s en danger.»

Au total, 3263 logements très précisément, issus de 12 résidences (sur les 154 du Crous Île-de-France, voir le détail des logements concernés ici ) verront leur convention conclue jusqu’au 30 juin 2024 au lieu du 31 août 2024. Une situation que Solidaires juge inacceptable et contre laquelle le syndicat a déposé un référé au tribunal administratif de Paris la semaine dernière dont la décision devrait tomber bientôt en attendant ultérieurement une décision pour le Crous de Versailles.

Aide personnalisée

Du côté de Solidaires, on estime que cette réquisition n’a fait l’objet d’aucune délibération des Crous et a été décrétée sans concertation des étudiants ou des syndicats concernés. Une situation qui pourrait mettre les plus fragiles en danger «à l’heure où le nombre de personnes sans domicile ne cesse de s’accroître» . À l’inverse, du côté du ministère de l’Enseignement supérieur, on souligne que la question est gérée avec une grande clarté. Officiellement, les étudiants installés dans les 12 résidences concernées qui souhaiteraient conserver leur logement durant l’été bénéficieront d’un relogement dans une résidence à proximité et d’une prise en charge des éventuels frais liés à ce changement. Le site du Crous de Paris précise que ces étudiants ayant besoin d’être logés durant l’été recevront «un mail (...) vous invitant à vous faire connaître au printemps prochain» . Et pour ceux qui n’auront pas besoin de leur chambre durant l’é té, «il vous sera tout de même possible de retrouver votre logement à la rentrée en effectuant une simple demande. Vous n’aurez pas de loyer à payer pour les mois d’été.»