Un sulfureux milliardaire ukrainien s’offre un hôtel particulier à Paris

Soupçonné de détournement de fonds, Kostyantin Zhevago aurait déboursé 35,5 millions d’euros pour acquérir l’hôtel de Jarnac, situé dans le 7e arrondissement de la capitale.

Les ventes d’hôtels particuliers sont rares mais elles font souvent jaser. Parmi elles, l’hôtel Lambert (7e arrondissement de Paris) racheté 200 millions d’euros par Xavier Niel à la famille princière du Qatar, celui que possédait Bernard Tapie, toujours dans le 7e, acquis 80 millions d’euros par Bernard Arnault ou encore l’hôtel situé au pied de la Tour Eiffel cédé par la famille royale saoudienne au roi du Maroc. La dernière transaction en date risque aussi de faire parler d’elle. « C’est un dossier sensible », a confié au Figaro un connaisseur de la vente.

Encore et toujours dans le 7e, où l’on recense le plus d’hôtels particuliers à Paris ( plus de 70 sur 500, selon Savills, réseau international de conseil en immobilier ), un milliardaire ukrainien s’est offert le prestigieux hôtel de Jarnac, a appris Le Figaro , confirmant une information de Challenges . Montant de l’opération réalisée en août 2022? 35,5 millions d’euros. Soit plus de 50.000 euros le m² pour cette propriété qui est passée entre les mains de la dynastie chocolatière Menier puis de la famille Primat, 40e fortune de France, héritière de la société Schlumberger (aujourd’hui SLB).

Dépendances et jardin

Le nouvel acquéreur a un profil sulfureux. Il s’agirait de l’homme d’affaires Kostyantin Zhevago dont la fortune est évaluée à 1,3 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros), selon Forbes . Interpellé à Courchevel fin décembre , le propriétaire du groupe minier Ferrexpo, âgé de 49 ans, est recherché par la justice ukrainienne en raison de soupçons de détournement de fonds et de blanchiment. Le 30 mars, la Cour d’appel de Chambéry a refusé son extradition .

En attendant d’en savoir plus sur son sort, le milliardaire ukrainien est donc autorisé à rester en France et en a profité pour acquérir l’hôtel de Jarnac, situé près des Invalides. Classé monument historique en 1939, cette résidence de style néoclassique a été construite à la fin du 18e siècle par l’architecte Étienne-François Legrand qui a érigé un autre hôtel particulier dans le 7e: l’hôtel de Gallifet, occupé par l’Institut culturel italien de Paris. D’une surface d’environ 700 m², l’hôtel de Jarnac dispose d’une cour intérieure de 290 m², d’un jardin clos de 387 m² et d’une piscine classée. Répartie sur 3 étages, la bâtisse est entourée de dépendances: une maison de gardien, un pavillon d’amis et un garage pour 2 voitures. Et à l’intérieur? Une salle de projection, un billard, une salle de loisirs et une cave à vin.