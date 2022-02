Un rendement stable de 5,03% pour MyShareSCPI en 2021

L’objectif est atteint en 2021 pour la SCPI gérée par MyShareCompany (société de gestion de portefeuille détenue à 50% par Axa France et 50% par Atland Voisin) avec un DVM -dividende sur valeur de marché- de 5,03%, largement supérieur à la moyenne du marché de 2020 (et probablement de 2021, comme devrait le confirmer la prochaine publication de l’ASPIM à ce sujet). Combiné à la revalorisation de 2,5% du prix de part actée le 1er octobre 2021, ce dividende contribue donc à un rendement global de 7,53% en 2021 pour les associés en pleine propriété de MyShareSCPI. La valeur de reconstitution de la SCPI à fin 2020 reste supérieure de 4,3% à son nouveau prix de souscription, et « les valeurs d’expertise s’affichent en hausse par rapport à 2020, témoignant de la résilience du patrimoine de la SCPI » selon le communiqué de la société de gestion, ce qui augure de potentielles revalorisations supplémentaires à moyen terme.

Un taux de distribution de 5,03% en 2021 atteint sans prélèvement sur le report à nouveau ni distribution de plus-value

La SCPI MyShareSCPI, créée début 2018, investit majoritairement sur les marchés régionaux de bureaux. Forte d’une capitalisation de plus de 226 millions € au 31/12/2021 (auprès de 2338 associés), elle a remarquablement traversé l’épisode de la crise sanitaire qui sévit depuis maintenant 2 ans. Après une année 2019 où le rendement distribué avait atteint 5%, l’année 2020 avait permis de constater que les actifs dans lesquels cette jeune SCPI avait investi continuaient à produire un rapport locatif quasiment inchangé, reflétant un taux de récupération des loyers auprès des occupants proche de la normale. Le dividende versé en 2020 de 9€ aura donc été au centime près équivalent à celui de 2019, produisant un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de 5% précisément, soit 82 points de base au-dessus de la moyenne des SCPI (TDVM moyen du marché des SCPI : 4,18% en 2020 selon l’ASPIM). En 2021, cette trajectoire favorable se prolonge puisque MyShareSCPI a vu son dividende légèrement progresser à 9,06€ (soit un DVM de 5,03%), alors même que le report à nouveau était conforté à 75 jours de distribution (contre 65 jours à fin 2020). La société de gestion précise également que cette distribution a pu être réalisée sans verser de plus-value sur arbitrages, et donc sans entamer la valeur du patrimoine.

Une revalorisation du prix de part de 2,5% en 2021 reflétant une résilience des valeurs d’expertise

En 2021, MyShareSCPI a pu revaloriser son prix de part pour la première fois, à peine plus de 3 ans après son lancement, et alors que la crise sanitaire avait durement éprouvé l’économie depuis début 2020. C’est indiscutablement le reflet de la qualité intrinsèque du patrimoine de cette SCPI qui a su récupérer plus de 98% des loyers en 2021 et « limiter les mesures de soutien aux locataires à 0,18% des loyers facturés sur l’année. » Une autre façon de constater la bonne tenue du patrimoine au cours de la période épidémique est d’observer l’évolution des valeurs d’expertise : +0,14% à périmètre constant en 2020, ce qui a permis à la valeur de reconstitution de la SCPI d’être supérieure de près de 7% au prix de la part avant la revalorisation de 2,5% du 1er octobre 2021. Et l’histoire ne s’arrête pas là puisque « la progression des valeurs vénales du patrimoine permettra de maintenir une valeur de reconstitution à un niveau favorable à la protection du capital investi, tout en poursuivant un objectif de valorisation à long terme » selon le récent communiqué de la société de gestion analysant la performance du véhicule pour 2021.

Suite à ces excellents résultats en 2021, Philippe Ifergane, président de MyShareCompany, se félicite : « Nouvelle année exceptionnelle pour les SCPI en général et MyShareSCPI en particulier qui se place, une fois encore, parmi les SCPI les plus performantes du marché. Cette performance confirme le bien-fondé de la stratégie mise en place il y a 4 ans, orientée principalement sur une diversification des investissements, une gestion prudente et mutualisée, qui fait de MyShareSCPI un modèle de résilience et de régularité de la performance. En effet, nous avons pu distribuer à nos associés pour la 4ème année consécutive, dans un contexte de crise sanitaire, un rendement (taux de distribution) de 5% tout en revalorisant la valeur de leur placement de 2,5% et en préservant un niveau raisonnable de report à nouveau. Ces bons résultats nous confortent dans notre stratégie et envoient un signal encourageant pour 2022, que ce soit sur nos objectifs financiers, rendement, revalorisation, taux d’occupation financier... qu’extrafinanciers, la démarche ISR initiée en 2021 devant aboutir à l’obtention du label courant du 1 er trimestre. »