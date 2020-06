Un portefeuille de 3 immeubles de bureaux en régions acquis par la SCPI Vendôme Régions

La SCPI Vendôme Régions gérée par Norma Capital a connu une année 2019 de très bonne facture : un des taux de distribution les plus élevés du marché avec un TDVM de 6,10%, une collecte de 83,5 millions € sur l'année, la capitalisation de la SCPI spécialisée dans l'immobilier tertiaire régional passant de 52,5 millions € à 136 millions €.

Après avoir procédé à l'acquisition de 8 actifs pour un peu plus de 50 millions € au 4ème trimestre 2019, majoritairement des immeubles de bureaux en régions, Norma Capital annonce 3 nouvelles transactions pour le compte de sa SCPI Vendôme Régions. Un portefeuille constitué de 3 actifs de bureaux à Montpellier, Poitiers et Nantes, va contribuer à renforcer la diversification du patrimoine de cette SCPI qui a déjà 50 lignes en portefeuille. On parle au global d'une surface locative de 12 300 m2 louée à 100% à une quinzaine de locataires. La SCPI Vendôme Régions a déboursé 23,5 millions € acte en mains pour ce portefeuille immobilier.

Cette acquisition va mécaniquement améliorer la situation locative de la SCPI Vendôme Régions, qui bénéficie déjà d'un des meilleurs taux d'occupation financier du marché (98% au 4ème trimestre 2019). Avec 107 locataires au 31/12/2019, la mutualisation du risque locatif était déjà excellente, mais ces nouveaux locataires ne feront que la renforcer.

La SCPI Vendôme Régions a augmenté son prix de part de 2,34% au début du 2ème trimestre 2019, mais la valeur de part reste significativement décotée par rapport à la valeur de reconstitution du patrimoine immobilier détenu, de l'ordre de -5,5%. Une belle opportunité pour les associés qui souhaiteraient investir dans ce véhicule dont le taux de rendement actuel est supérieur à 6% !