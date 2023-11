Un nouvel outil pour faire le point sur ses placements

(Crédits photo: 123RF)

L'AMF met à la disposition des épargnants un nouvel outil pour leur permettre de faire le point sur leurs placements. Baptisé « Mon zoom épargne », l'outil se veut pédagogique et simple d'utilisation : 5 à 10 minutes suffisent pour obtenir une vue panoramique et graphique de ses placements.

Il est toujours utile de faire un point régulier sur son patrimoine, surtout si vous avez souscrit différents types de placements auprès de plusieurs établissements financiers. Dans cet optique, il est nécessaire de disposer d'une vue panoramique de son patrimoine afin de prendre du recul et de se poser les bonnes questions : livrets bancaires, assurance-vie, épargne salariale, PEA, compte-titres … la répartition de mon épargne est-elle équilibrée ? Mes placements sont-ils cohérents par rapport à leurs objectifs ?

5 à 10 minutes pour obtenir une vue panoramique de son patrimoine

Pour accompagner les épargnants dans cette démarche, l'AMF (autorité des marchés financiers) met à leur disposition un nouvel outil pour leur permettre de faire le point sur leurs placements. L'outil, baptisé « Mon zoom épargne » se veut pédagogique et simple d'utilisation : 5 à 10 minutes suffisent pour saisir les différents types de placements détenus et obtenir une représentation globale et graphique de ses placements répartie selon les montants placés et par niveau de risque, horizon de placement et disponibilité. Il est aussi possible de visualiser son patrimoine et ses placements selon trois clés de répartition : le niveau de risque (garanti, modéré, risqué), l'horizon de placement recommandé (court, moyen, long) et la disponibilité de l'argent placé (immédiate, avec délai, indisponible).

Les différents types de placement sont classés en 7 familles :

- Les placements bancaires garantis

- L'assurance-vie

- Le plan d'épargne retraite (PER)

- L'épargne salariale

- Les placements en bourse (compte-titres et PEA)

- L'immobilier locatif réel

- Les placements atypiques

(Crédits : AMF)

Un outil pédagogique

À chacune des 7 étapes de la saisie, vous disposez d'informations et d'explications pour faciliter la compréhension. En un clic, vous accédez aussi à la visualisation du patrimoine-type de 3 épargnants :

- Léa, épargnante débutante qui possède quelques placements garantis

- Thomas, épargnant confirmé et prudent qui dispose de différents placements, avec une petite prise de risque

- Marie, épargnante expérimentée, dont le patrimoine comprend de nombreux placements diversifiés en bourse.

Un parcours anonyme et sécurisé

Mon zoom épargne est un outil neutre et pédagogique. Aussi, il est également intéressant de l'utiliser pour préparer un rendez-vous avec votre conseiller financier. Par ailleurs, l'AMF garantit l'anonymat et la sécurité des données utilisées : aucune information personnelle (nom, sexe, âge, adresse ...) ne vous sera demandée. Les chiffres saisis ne sont pas stockés dans l'outil et sont automatiquement supprimés au bout de 24h.