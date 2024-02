Un milliardaire vend le palais Montmorency à moitié prix

Alors qu’il escomptait retirer 100 millions d’euros de la vente du palais Montmorency, dans le 16 e arrondissement de Paris, le milliardaire Mohammed Mahdi al-Tajir a dû revoir ses prétentions à la baisse.

Le milliardaire Mohammed Mahdi al-Tajir, ancien ambassadeur des Émirats arabes unis au Royaume-Uni et en France, espérait vendre le prestigieux palais Montmorency, situé avenue Foch, dans le 16e arrondissement de Paris, pour 100 millions d’euros . Mis en vente depuis plus de 12 ans, l’hôtel particulier de style Louis XVI n’avait toujours pas trouvé preneur.

La somme faramineuse qui était requise a visiblement freiné les potentiels acquéreurs. En 2011, année de sa mise en vente, c’était la première fois qu’un prix si élevé était fixé pour un bien immobilier résidentiel à Paris. Il faut dire que le bien de 3100 m² comprend 20 pièces, dont 12 chambres, ornées, pour quelques-unes d’entre elles, de cheminées et de boiseries du XVIIIe siècle provenant d’un ancien palais baroque de Vienne. Des Chinois et des Russes s’étaient alors montrés intéressés mais n’étaient pas allés au bout du processus de vente.

Un acheteur français

Édifié par l’architecte de la Nouvelle Sorbonne et de l’hôtel Meurice, Henri-Paul Nénot, en 1912, pour la duchesse de Montmorency, le palais Montmorency a été vendu pour la première fois en 1927, pour 8 millions de francs-or à Anténor Patino, le fils de Simon Patino, «le baron de l’étain». Ce dernier l’offrit ensuite à sa fille Graziella, qui conserva l’hôtel jusqu’en 1972 puis le céda à Mahdi al-Tajir, directeur des affaires pétrolières de l’émirat lorsque l’or noir y fut découvert, aujourd’hui cinquième fortune d’Écosse où il est établi, selon le Sunday Times . En attendant la vente tant espérée, l’hôtel était loué à l’occasion de soirées ou de défilés de mode.

Le milliardaire aujourd’hui âgé de 92 ans peut être rassuré. Fin décembre 2023, il est parvenu à vendre l’hôtel Blumenthal-Montmorency. Certes, il n’a pas perçu la somme attendue mais il a pu le vendre pour 46,5 millions d’euros, d’après les informations de Challenges . Et étonnamment, l’acheteur n’est ni un Chinois ni un Russe ni un milliardaire originaire du Golfe. Il s’agit de la société française de gestion, Mindston Capital, qui compte rénover la propriété parisienne et la revendre. « L’objectif du fonds est d’acquérir des propriétés minutieusement choisies, de les rénover pour en faire des lieux uniques et prêts-à-vivre, et de les revendre à une clientèle internationale valorisant le savoir-vivre français », explique la société.