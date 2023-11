Un membre de la famille royale du Qatar achète un hôtel particulier parisien

Il s’agit de l’une des plus grosses transactions du premier semestre 2023. James Dyson a vendu son hôtel particulier situé dans le 7e arrondissement de Paris.

L’un des membres de la famille royale du Qatar a acheté pour la somme faramineuse de 23,5 millions d’euros un hôtel particulier de 700 m² situé dans le prestigieux 7e arrondissement, rue de Chanaleilles, non loin de Matignon. Une transaction à plus de 32.000 euros le mètre carré, soit le double du prix du mètre carré moyen dans cet arrondissement (autour de 16.000 euros le mètre carré). Quant au vendeur du bien, son nom a été dévoilé. Il s’agit du milliardaire James Dyson, à l’origine des aspirateurs, sèche-cheveux et ventilateurs du même nom. L’industriel anglais y avait installé un de ses enfants en 2019 après avoir complètement transformé les lieux dans un style contemporain. Sa fortune est estimée à 23 milliards de livres sterling, environ 26 milliards d’euros.

Un fils de l’ancien Premier ministre du Qatar

Le nouveau propriétaire serait l’un des fils de l’ancien premier ministre du Qatar, Hamad ben Jassem-Al-Thani, selon le magazine Challenges . Il profite d’un hôtel particulier datant du 19e siècle, doté d’un jardin de 70 mètres carrés et d’une piscine protégée par une verrière, construit en 1842 par un architecte, Pierre-Charles Dusillion, pour en faire sa maison-atelier. Le bien a également été aux mains d’un homme d’affaires corrézien, Patrick Maugein, proche de Jacques Chirac et de Robert Keane, patron du groupe Cimpress.

L’hôtel particulier se distingue par un décor riche avec une frise de feuillage, des naïades, des satyres, des dragons, des chauves-souris et un blason frappé C.D., comme le mentionne la revue Livraisons d’histoire de l’architecture . Un buste d’homme à moustache pourrait s’apparenter à un autoportrait de l’architecte. À l’intérieur, une salle de jeu au sous-sol, une salle de sport en rez-de-chaussée et un studio de musique.

La famille royale du Qatar semble apprécier le patrimoine immobilier parisien. L’Hôtel Lambert sur l’île Saint-Louis a longtemps été la propriété de la famille royale du Qatar de 2007 à 2022, date de son acquisition par Xavier Niel, le fondateur de Free. Ce dernier a d’ailleurs déboursé un peu moins de 200 millions d’euros pour s’offrir ce prestigieux hôtel particulier construit au 17e siècle par Louis Le Vau, architecte qui conçut le château de Vaux-le-Vicomte.