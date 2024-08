Un lien étroit entre baisse de natalité et coût du logement / iStock.com - KatarzynaBialasiewicz

Natalité en France : que disent les chiffres ?

La natalité moyenne s’établit aujourd’hui, dans l’Hexagone, à 1,7 enfant par famille. En 2022, le nombre de naissances atteignait un point historiquement bas (le pire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale) avec 726 000 bébés, soit 2,2% de moins qu’en 2021. Le phénomène s’est poursuivi en 2023 avec une chute de 6,6%, faisant passer le nombre de naissances sous la barre symbolique des 700 000.

Logement / natalité, l’équation difficile à résoudre

Des prix de l’immobilier qui flambent, des taux d’intérêt en hausse, des banques de plus en plus frileuses à accorder des prêts... Accéder à la propriété ou même louer devient, pour les jeunes couples, un réel défi, à tel point qu’ils deviennent réticents à élargir la famille. Là où les choses se compliquent, c’est que la baisse de la natalité entraîne, mécaniquement, une réduction des objectifs de production de logements. C’est ainsi qu’alors que le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein lançait, fin 2022, le « Conseil national de la refondation pour le logement », la direction du Trésor présentait une étude quantifiant à 270 000 unités la production jugée « indispensable »... Paradoxal quand on sait que toutes les études indiquent plutôt des niveaux situés entre 450 000 et 530 000 unités. Dans ce contexte, et pour stopper cette spirale infernale, le gouvernement annonçait le 5 juin 2023, un plan destiné à améliorer l'accès au logement en France, en particulier dans les zones où l'offre est insuffisante. Au nombre des mesures, citons : La prolongation du prêt à taux zéro (PTZ) jusqu'en 2027, Le maintien de la mensualisation du taux, garantissant une plus grande stabilité des taux d’intérêt appliqués par les établissements de crédit, L’élargissement du « bail réel solidaire » permettant d'acheter un logement neuf à un prix abordable, sans être propriétaire du foncier L’extension de la « garantie Visale » (une caution publique pour les locataires) afin de toucher davantage de ménages Une modification de la fiscalité locative afin de favoriser les locations de longue durée plutôt que les locations meublées touristiques de courte durée. Enfin, pour favoriser l'accès à la location, notamment pour les classes moyennes, l’accent est mis sur les logements dits « intermédiaires » qui bénéficient de loyers plafonnés, inférieurs aux prix du marché.