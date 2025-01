Un investissement performant et éthique : focus sur la SCPI CRISTAL Rente

La SCPI CRISTAL Rente – gérée par Inter Gestion REIM – continue de démontrer sa solidité et son engagement envers des stratégies d’investissement axées sur les besoins essentiels à long terme.Le bulletin d’information du troisième trimestre 2024 met en lumière des performances financières robustes et stables par rapport à l’année dernière, des initiatives solidaires renouvelées via sa structure de fonds de partage et une orientation vers la durabilité, consolidant ainsi la place de cette SCPI de commerce d’une capitalisation de plus de 600 millions d’euros parmi les leaders de son secteur.

Des performances financières remarquables

Au 30 septembre 2024, Cristal Rente affiche une capitalisation de 664,6 millions d’euros, en hausse de 3,14% par rapport au début de l’année. Le prix de souscription est fixé à 255,68 euros par part depuis le 1er juillet 2024, soit +2,27% par rapport au précédent prix de souscription de 250 euros en vigueur depuis août 2022. Cela reflète la valorisation croissante de son portefeuille.

Malgré cette revalorisation exceptionnelle dans un contexte où de nombreuses autres SCPI baissent leur prix de part, la SCPI Cristal Rente reste décotée de 5,27% par rapport à sa valeur de reconstitution. Les dividendes des trois premiers trimestres de l’année 2024 maintiennent leur niveau stable, à 3,125 euros par part, traduisant la régularité et la résilience de cette SCPI.

Le taux de rendement interne (TRI) sur dix ans s’élève à 5,56% tandis que le rendement global immobilier (RGI) pour 2023 atteint 4,88%. Ces indicateurs témoignent de la capacité de Cristal Rente à offrir des rendements attractifs, même dans un contexte économique complexe.

Une gestion diversifiée et optimisée

Le portefeuille de la SCPI s’étend sur 414 081 m² répartis à travers plusieurs secteurs géographiques et typologies d’actifs commerciaux. La majorité des investissements se concentre dans les régions françaises (67,64%), suivies par l’Île-de-France (17,23%) et plusieurs pays européens, notamment l’Espagne, les Pays-Bas et l’Irlande. Cette diversification géographique contribue à limiter les risques tout en maximisant les opportunités. En termes de typologie, le commerce alimentaire représente 48,34% des actifs, suivi par le bricolage et la jardinerie (26,88%) et la restauration (15,42%).

Le taux d’occupation financier (TOF) reste impressionnant à 97,47% avec seulement 1,81 % de vacance locative réelle et 0,72% de locaux sous franchise de loyer. Ces chiffres reflètent une gestion rigoureuse de la part d’ Inter Gestion REIM et une demande locative soutenue sur les actifs détenus en portefeuille.

Des engagements sociaux et environnementaux réaffirmés

Depuis 2021, Cristal Rente se distingue par son statut de fonds de partage. Elle reverse 5 euros pour chaque tranche de 1 000 euros de résultats distribuables aux Restos du Cœur. Cette initiative solidaire a permis de financer plus de 138 000 repas en 2023, illustrant un modèle d’investissement qui intègre des valeurs sociales fortes.

Sur le plan environnemental, Cristal Rente s’engage à réduire d’au moins 30 % les consommations énergétiques de son portefeuille immobilier et à aligner ses actifs sur la trajectoire de 1,5 °C définie par l’Accord de Paris. Ces efforts s’inscrivent dans une gestion active des risques liés au changement climatique et à la biodiversité.

Une reconnaissance du marché

Cristal Rente a été récompensée par les Victoires de la Pierre Papier 2024 comme la meilleure SCPI de commerces. Cette distinction confirme la pertinence de sa stratégie d’investissement et la satisfaction de ses associés.

La visibilité accrue de Cristal Rente, acquise grâce à cette récompense, se trouve également améliorée par l’implication de la SCPI dans le domaine du sponsoring sportif avec le soutien de trois athlètes MMA français. Cette initiative reflète des valeurs de performance et de résilience, alignées sur les exigences du secteur immobilier.

Avec des performances stables, un portefeuille diversifié et des engagements éthiques, la SCPI CRISTAL Rente représente une référence incontournable dans le domaine des fonds immobiliers non cotés depuis une dizaine d’années. Ses choix stratégiques, alliant rentabilité financière et durabilité, répondent aux attentes croissantes des investisseurs particuliers comme institutionnels dans ce domaine, tout en contribuant plus globalement à un impact positif sur la société et l’environnement.