Un immeuble inédit de 100 mètres de haut verra le jour à Marseille

Une tour d’habitation de 31 étages sortira de terre sur la «sky line» de la Marseille. C’est la troisième tour pour la cité phocéenne.

Marseille

Le quai d’Arenc, a Marseille, va bientôt accueillir sa troisième tour. Après le siège de la CMA-CGM , dessiné par Zaha Hadid et inauguré en 2011, La Marseillaise, imaginée par Jean Nouvel et livré en 2018, M99 consacre la dynamique du quartier d’affaires Euroméditerranée . Cette tour marquera une rupture avec ses voisines. Il ne s’agit pas en effet d’un énième immeuble de bureaux en plus dans le périmètre de la Joliette, devenu, avec 40.000 emplois, le troisième centre d’affaire de France.

Son architecte, Jean-Baptiste Pietri, également président du groupe Constructa, a en effet dévolu les 31 étages du futur bâtiment à du logement et à quelques commerces. Cela fera de M99 «le premier immeuble de grande hauteur (IGH) à usage d’habitation construit depuis cinquante ans en France» , assure-t-il.

Dans un blanc évoluant vers le beige légèrement rosé, la tour se déclinera en trois blocs superposés. Le premier, en bas, autre singularité de l’édifice, accueillera de l’habitat social sur les premiers niveaux: 95 studios destinés à des étudiants, dont la gestion est déjà confiée au groupe Erilia. Dans le second bloc, à partir du 8 e étage, un hôtel 4 étoiles proposera 130 chambres et quelques suites, un restaurant avec terrasse panoramique et une salle de sport accessible aux résidents de l’immeuble. Le troisième bloc, composé des étages supérieurs, abritera des appartements allant du 3 pièces au duplex, tous dotés de loggias ou terrasses.

Circuit court

En dévoilant son projet, Jean-Baptiste Pietri a rendu hommage à son père Marc Pietri, brutalement disparu en février 2020. C’est lui qui avait acheté le terrain, à une époque où rares étaient ceux qui misaient sur ce quartier couvert de friches industrielles en bordure du Grand Port maritime de Marseille. Vingt ans plus tard, le site est devenu le fer de lance de l’ambition entrepreneuriale marseillaise, symbolisé par des prouesses architecturales limitées à 145 mètres, pour ne pas dépasser la hauteur de Notre-Dame de la Garde, ligne fixée sous l’ère Gaudin.

Les équipements les plus modernes de la ville s’y agrègent. La future Cité scolaire internationale y accueillera bientôt 2100 élèves du CP à la terminale. L’hôpital européen se situe à deux pas, tout comme plusieurs équipements culturels prestigieux - le Mucem, le Silo, la grotte Cosquer. Autant d’atouts pour attirer des habitants dans ce quartier d’affaires, encore désert le soir malgré la proximité d’un centre commercial haut de gamme et d’un complexe de cinéma high-tech.

Autre point fort mis en exergue par les bâtisseurs: dans ce périmètre sont testées de nouvelles technologies environnementales, comme la production d’électricité décarbonée avec la centrale géothermique marine Thassalia. M99 sera raccordé à ce réseau de boucle d’eau permettant de chauffer et rafraîchir tout en réduisant de près de 70 % l’émission de gaz à effet de serre.

Livraison en 2027

«M99 est un objet mixte, agile, capable de s’adapter à la ville de demain» , assure Jean-Baptiste Pietri, adepte d’une architecture en circuit court afin de limiter l’empreinte carbone. Le toit-terrasse de 300 m 2 , réservé aux résidents sera arboré, tout comme le parvis, organisé autour d’un jardin. «Il faut développer les lieux de vie, les espaces de convivialité» , poursuit l’architecte, qui souhaite un rez-de-chaussée actif, avec un café et un restaurant ouvert sur la rue.

La commercialisation débute le 29 juin avec la vente de 57 appartements sur plan. Les prix s’échelonnent de 280.000 euros à 2,8 millions d’euros, selon la taille et l’exposition. Chaque plateau sera modulable en fonction des désidératas des investisseurs. Les premiers tours de table mobilisant des foncières familiales marseillaises s’annoncent prometteurs. Coût de l’opération pour Constructa: 110 millions d’euros. M99 sera livrée en 2027.