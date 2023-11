«Un immense soulagement»: au bout de six ans, leur résidence a enfin été vidée de tous les squatteurs

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le Conseil d'État vient de valider l'expulsion des derniers squatteurs d'une résidence à Annemasse (74). L'évacuation a eu lieu ce vendredi.

« C'est un immense soulagement! » Christelle vient d'apprendre que les squatteurs qui occupaient un appartement dans la résidence où elle vit, à Annemasse (74), ont enfin été expulsés. C'est la fin d'un long calvaire de six ans. « La police est allée voir les squatteurs ce matin. Ils ont 24 heures pour partir », raconte au Figaro , cette propriétaire dont l'appartement a également été squatté et qui a été agressée physiquement et verbalement par l'un des occupants illégaux. Contactée par Le Figaro , la préfecture de Haute-Savoie annonce que les lieux ont été évacués. « Nous venons de constater que l'occupant a quitté les lieux avant l'expiration du délai. Le propriétaire légitime a donc pu récupérer l'appartement , explique-t-elle . Nous serons dans tous les cas vigilants au respect de la dignité du squatteur et de celles des personnes vivant avec lui. » Selon une des copropriétaires, l'homme et son fils étaient accompagnés d'une femme à l'origine de cette affaire de squat, et « au moins d'un autre enfant ». Dès lors, le syndic doit se rendre sur place pour changer la serrure de l'appartement pour éviter que les squatteurs ne reviennent.

Le squatteur gagne plus de 6000 euros par mois

La bonne nouvelle est arrivée jeudi soir. Le Conseil d'État a annulé la décision du Tribunal administratif de Grenoble, du 23 octobre, de suspendre l'expulsion des squatteurs , selon une décision que Le Figaro s'est procurée (voir ci-dessous) . Pour justifier son jugement inattendu, le Tribunal administratif avait expliqué qu'en cas d'expulsion immédiate, les squatteurs se seraient retrouvés « sans solution de relogement ou d'hébergement ». Une aberration à laquelle le Conseil d'État a mis fin. « Le juge des référés du Conseil d'État a jugé que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce, compte tenu du fait que M. Chergui (l'un des squatteurs, NDLR) occupe un emploi stable en Suisse et perçoit à ce titre, un salaire mensuel de plus de 6000 euros “qui le met à l'évidence à l'abri du besoin, y compris pour trouver rapidement une solution de relogement convenant à son fils de sept ans” », explique l'entourage de Gérald Darmanin.

« Je suis soulagé, notamment pour ma sœur (qui possède aussi un appartement dans cette résidence), mais j'espère que les services sociaux trouveront une solution de relogement pour les enfants », confie Christelle. Sa sœur a, en effet, dû déménager, en juillet 2022, après que son appartement, qui est sa résidence principale, a été inondé par les squatteurs qui vivent au-dessus de son logement. Un an et demi plus tard, elle va enfin pouvoir faire expertiser les dégâts et lancer les travaux pour, à nouveau, occuper son appartement. Le début de la fin de l'angoisse pour les habitants de la résidence du Clos Greffier.