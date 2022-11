Un immense loft marseillais avec piscine à vendre au prix d’un 3-pièces à Paris

Cet ancien relais de poste du 14e arrondissement de Marseille est devenu un logement de 350m² avec terrasse et patio. Il est à vendre pour 599.000 euros mais aura besoin d’être rafraîchi.

Les amateurs de lofts apprécient généralement les volumes que peut offrir ce type d’habitat. Ils seront servis avec cette réalisation marseillaise de l’architecte Rudy Ricciotti . L’homme qui a conçu dans la même ville, aux côtés de Roland Carta, le Mucem , a permis la transformation d’un ancien relais de poste situé dans une rue villageoise de la cité phocéenne en habitation hors norme. Situé dans une petite rue villageoise du quartier Saint-Barthélémy (14e arrondissement), ce loft développe 350 m² habitables organisés autour d’un couloir de nage de 14 mètres de long.

Déjà visible sur le marché une première fois en 2018 à 650.000 euros, il est à nouveau proposé par le réseau Espaces atypiques moyennant 599.000 euros cette fois. Si cette réalisation à l’atmosphère tropicale va nécessiter des travaux de rafraîchissement, ses prestations sont rares. Hauteur sous plafond impressionnante, immenses baies vitrées et vue sur la piscine à travers tout le logement depuis les coursives. Avec sa plage en teck, la piscine découpe l’espace en deux parties symétriques. Au rez-de-chaussée, la cuisine ouverte et son coin repas ainsi qu’une chambre et de l’autre un coin salon, repos et détente avec son poêle suspendu pour les soirées d’hiver et son bar à la mode polynésienne pour l’atmosphère estivale.

Prêt pour le télétravail

Quant à l’étage, il est desservi par deux escaliers symétriques. Ils permettent d’accéder à une suite parentale avec sa salle de bain, une buanderie, un espace bureau/bibliothèque, une troisième chambre et une salle d’eau sans oublier une terrasse en teck. Quant au patio du rez-de-chaussée, il est accessible par la vaste baie vitrée coulissante et offre la possibilité de stationner deux voitures. Entre incroyable luminosité favorable à l’installation de plantes, espaces extérieurs, coin télétravail et accès facile aux axes autoroutiers, l’endroit offre tous les atouts d’un cocon post-covid. Point noir cependant: les dépenses énergétiques, étant donné les volumes du lieu. Malgré une classe énergie C et le climat doux de Marseille, la note peut atteindre, «pour un usage standard», près de 4000 euros (entre 2890 et 3960 euros selon la petite annonce) aux tarifs de 2021...