Un hôtel particulier parisien cédé pour 69 millions 4 ans après sa mise en vente

Cette bâtisse de plus de 1200 m² située dans un square privé du 16e arrondissement était affichée à 80 millions d’euros. Malgré une ristourne de 15%, son prix dépasse toujours les 55.000 €/m².

Une preuve supplémentaire que malgré les difficultés actuelles que traverse le marché immobilier, les biens d’exception trouvent toujours preneurs. Même à des prix particulièrement élevés. C’est le cas de cet exceptionnel hôtel particulier de 1237 m² au niveau de l’avenue Foch, à Paris, qui vient de se vendre au prix record de 69 millions d’euros, selon des informations révélées par Challenges . Cette bâtisse située dans un square privé, non loin du bois de Boulogne, et qui a accueilli en son temps les locaux de l’ambassade de Singapour était bien connue des spécialistes de l’immobilier de luxe.

La plupart des grands réseaux spécialisés ont affiché un moment ou un autre cette demeure d’exception au tarif de 80 millions d’euros. Dernière en date, l’agence Kretz célèbre pour sa série diffusée sur Netflix et TMC avait mis en scène une visite des lieux (voir ci-dessous) . Si cet hôtel particulier de la Belle Époque a conservé sa façade typique de villa normande, tout l’intérieur a été entièrement remanié au terme de travaux titanesques. C’est le promoteur Cogemad, fondé par le Saoudien Emad Khashoggi, neveu du célèbre marchand d’armes Adnan Khashoggi et cousin de Jamal, journaliste du Washington Post , assassiné en 2018, qui s’est chargé des travaux.

C’est ce même promoteur auquel on doit le château de Louveciennes, vendu au prince Mohammed ben Salman pour le montant record de 275 millions d’euros . Et, selon les informations de Challenges, c’est bien le promoteur qui aurait vendu le bien en direct, fin avril, à une fortune chinoise. Elle a certes bénéficié d’une ristourne de près de 15% sur le prix affiché à l’origine mais cela maintient néanmoins le tarif à des sommets pour Paris: près de 55.900 €/m².

L’acquéreur pourra profiter de tous ces raffinements dont Cogemad truffe ces réalisations pour le plus grand plaisir de ses clients milliardaires. L’hôtel particulier du square de l’avenue Foch est notamment réputé pour disposer de l’une des plus longues piscines privées de la capitale (16 m) ou encore d’une salle à manger avec un plafond orné de feuilles d’or et même une boîte de nuit en plus de la classique salle de cinéma. Le site du promoteur donne d’ailleurs à voir bon nombre des équipements de cette demeure .