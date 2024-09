«Un énorme trou dans le mur»: un propriétaire tente de forcer ses locataires à partir avant la fin du bail

L’eau et l’électricité du logement que louent Birama et Soukey ont été coupées et un trou a été percé dans le mur. Pourtant, ils sont encore locataires jusqu’au 31 janvier 2025, date à laquelle le congé pour vente prend effet.

Birama et Soukey ont reçu un congé pour vente de la part de leur propriétaire, fixé au 31 janvier 2025. Ils ont encore 5 mois pour quitter le logement qu’ils louent rue de Paris, à Nice. Le nouveau propriétaire des lieux n’a toutefois pas attendu cette date butoir pour commencer les travaux. Dès l’acquisition du studio de 16 mètres carrés, il a placardé un mot sur les portes: « Le 26 juillet à 9 heures, beaucoup de bruit et de saleté seront produits en raison de travaux. Nous vous prions de quitter l’immeuble le plus vite possible, avant la date indiquée ».

Les locataires des autres appartements sont partis mais Birama refuse de s’en aller avant le 31 janvier. Pourtant, l’eau et l’électricité ont été coupées, les sanitaires au fond du couloir détruits. Il y a même un trou dans le mur . « Un matin, il devait être 8 h 30, nous étions encore couchés. Les ouvriers ont commencé à percer de l’autre côté de la cloison. Quand on leur a demandé d’arrêter, ils ont pris une masse, nous ont menacés avec et fait un énorme trou dans le mur », explique le septuagénaire à Nice Matin . Ce à quoi le nouveau propriétaire rétorque: « Ce n’est pas nous qui avons coupé l’eau et l’électricité. C’est l’ancien propriétaire qui, en cédant son bien, a résilié ses contrats. Ensuite, ce couple refuse toutes nos propositions ». Les locataires, qui continuent à verser un loyer mensuel de 450 euros, se servent d’un bidon de lessive sans bouchon pour se laver les mains et d’un seau pour aller aux toilettes.

Une plainte a été déposée

Birama, qui occupait le logement depuis 30 ans, et Soukey, qui l’a rejoint en 2016, ont déposé plainte le 14 août pour « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui », et pour « violation de domicile ». Selon le nouveau propriétaire des lieux, un studio au 2e étage du même immeuble avec l’eau et l’électricité, aurait été proposé au couple ainsi que 6 mois de loyer mais les locataires auraient refusé. Ils réclameraient 10.000 euros pour partir. « Ils peuvent aller en justice ? Eh bien, qu’ils le fassent. Nous aussi, on prendra un avocat », assène le nouveau propriétaire.