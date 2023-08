Un couple récolte des bouchons en liège pour isoler sa maison

Pour isoler le sol de leur future grange à retaper à Amiens, un couple a décidé de recourir à un matériau original: des bouchons de bouteille en liège.

Les bouchons de liège ne servent pas uniquement à fermer les bouteilles de vin, mais aussi, de manière plus surprenante, à isoler les maisons . Une bonne alternative à la laine de roche ou de verre. Clémence et Stéphane l’ont bien compris et ont décidé de rassembler 400.000 bouchons de liège, pour couvrir une surface de 100 m² environ. L’idée? Créer une chape au sol de leur future grange à retaper vers Amiens, dans la Somme (80). Le liège est en effet doté de multiples vertus: il protège de l’humidité, des champignons, et ne dégage aucune émanation toxique.

Déjà 120.000 bouchons collectés

« Le liège, ça coûte cher. Dans le même temps, c’est une matière qui n’est pas toujours valorisée, recyclée », explique le couple. Par souci économique mais aussi écologique, Clémence et Stéphane ont décidé de privilégier le réemploi de matériaux déjà utilisés. Ils ont ainsi lancé un appel aux dons. En l’espace de quelques jours, il est parvenu à collecter plus d’un quart des bouchons recherchés, soit 120.000 sur les 400.000 requis, grâce à des habitants de Beauvais, dans l’Oise, notamment.

Pour participer, rien de plus simple: vous pouvez contacter les deux trentenaires via l’adresse mail dédiée: collecteliege80@gmail.com. Les bouchons récoltés seront broyés et mélangés à de la chaux. En parallèle de leurs recherches d’une grange de 100 m² de plain-pied, Stéphane et Clémence conservent les bouchons dans de gros sacs qu’ils laissent pour le moment dans une cave chez des amis, le liège ne craignant pas l’humidité, comme l’explique le couple au Parisien .

En Alsace, il y a quelques années, une initiative similaire a vu le jour: Anne-Sophie et Jean-Yves, vivaient dans une maison où l’isolation était quasiment inexistante. Ils ont collecté des bouchons de liège auprès de restaurateurs et d’amis, stockés dans des caissettes à champignons pour les aérer. Ces bouchons ont ensuite servi à isoler les contours des fenêtres et un escalier .