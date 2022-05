Un château dans la Somme remis aux enchères après avoir été vendu

Un acheteur a surenchéri, durant la période légale de 10 jours qui fait suite à la vente.

Fin avril, nous vous indiquions que le château de Yaucourt-Bussus dans la Somme (80) venait d’être vendu aux enchères pour 312.000 € alors que son prix de vente était fixé à 200.000 €. Le clap de fin n’a toutefois pas encore sonné pour cette bâtisse qui a été aperçue dans l’émission de TFI «Bienvenue chez nous», où s’opposent quatre couples propriétaires de maisons d’hôte, en 2014. Elle est de nouveau remise aux enchères publiques au tribunal judiciaire d’Amiens, selon Le Courrier Picard .

Une déclaration de surenchère a en effet été formulée dans un délai légal de 10 jours après l’adjudication. D’après le Code des procédures civiles d’exécution, « toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente ». L’article R322-51 précise que « à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère ». La vente, qui a été fixée au 5 Juillet 2022 à 15h, sera la dernière. En effet, aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication comme le prévoit l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution. Tous les compteurs seront remis à zéro.

Un répit pour le propriétaire saisi

Le montant de la transaction doit servir à rembourser les créanciers de l’actuel propriétaire, Christian du Perray. « Il ne devrait partir qu’après adjudication définitive, signification du jugement et un commandement de quitter les lieux », assure Jacques Viltingot, premier vice-président au sein du tribunal judiciaire d’Amiens, au Courrier Picard . Des visites seront prévues pour permettre aux potentiels acquéreurs de se projeter dans ce bien de 3,4 hectares en briques de 500 m² doté d’un double salon salle à manger, d’une vaste cuisine et d’une lingerie buanderie au rez-de-chaussée. Au premier étage, le château compte six chambres et deux salles de bains.

Des dépendances, une cave et un parc de 3,5 hectares comportant des arbres centenaires, cèdres du Liban, platanes orientaux, chênes et hêtres pourpres complètent ce bien qui a acquis sa renommée par son passage dans l’émission «Bienvenue chez nous» et par le festival dédié à la musique électro, Cosmos festival, dont il a accueilli la première édition.