Un appartement témoin et des conseils pour adapter son logement-iStock-HJBC.jpg

L’Espace Idées Bien chez moi de l’Agirc-Arrco

L’Agirc-Arrco est le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé. Et, pour aider les Français à rester chez eux le plus longtemps possible, l’organisme a créé le dispositif Espace Idées Bien chez moi. Il s’agit d’un appartement témoin au sein duquel des aménagements astucieux ont été mis en place. L’objectif ? Favoriser le maintien à domicile des Français, tandis que 85 % d’entre eux souhaitent vieillir à la maison. L’Espace Idées Bien chez moi est aussi un lieu qui permet aux seniors et à leurs proches de rencontrer des professionnels du secteur médical (ergothérapeutes…) ainsi que des spécialistes du droit (juristes), de participer à des conférences, de prendre part à des ateliers (gestes de premiers secours) et d’obtenir des informations et de la documentation. Cette année, l’Agirc-Arrco a inauguré le nouvel emplacement de son Espace Idées Bien chez moi qui se situe désormais dans le 13e arrondissement de Paris, au 12 rue Pirandello. Pour les personnes ne pouvant pas s’y rendre, une visite virtuelle est proposée.

Des idées pour adapter son logement

Pour pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible, avoir un logement adapté est essentiel. Mais vers quelles solutions se tourner ? Au sein de l’Espace Idées Bien chez moi de l’Agirc-Arrco, les aménagements commencent dès la porte d’entrée blindée et dotée d’un judas. Un interphone et une sonnette, lumineuse et sonore pour les personnes ayant des troubles auditifs et/ou visuels, sont également installés. Dans l’entrée du bien, on trouve un porte-parapluie qui permet aussi de ranger des cannes. Dans le salon, sur l’un des fauteuils se trouve un coussin d’aide à la levée. Un jeu de société grand format est aussi proposé. Dans la cuisine, on peut opter pour des assiettes et couverts adaptés. Les prises de courant sont quant à elles à une hauteur idéale. Les meubles sont bas et on accessoirise les placards et autres tiroirs afin d’accéder facilement à tout ce dont on a besoin. On trouve également une poignée rotative pour manipuler les boutons des plaques de cuisson. Dans la chambre à coucher, différents aménagements sont suggérés : un lit à la hauteur adaptée ; un système d’éclairage avec télécommande ; un téléphone à proximité du lit (avec de grosses touches si besoin) ; un éclairage au sol pour limiter les risques de chutes en cas de déplacements nocturnes…. Dans la salle de bains, on trouve aussi de nombreuses solutions. Et, tout au long de la visite, on peut avoir accès à des informations et conseils (écrans muraux, affichages).

Informations pratiques

Pour visiter l’Espace Idées Bien chez moi, rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00. L’accueil est gratuit et sans rendez-vous. Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un message à l’adresse e-mail <accueil@espace-idees.fr> ou appeler un conseiller au 01 71 72 58 00.