Un appartement luxueux de 215 m² à Paris mis aux enchères 1400 € le m²

Ce bien, situé dans l’une des avenues les plus chics de Paris, a été saisi par la Justice car son propriétaire n’a pas remboursé sa dette.

Nous sommes avenue Montaigne, l’une des adresses les plus chics de Paris, dans le 8e arrondissement. Aux numéros 51 à 55 exactement (voir la carte ci-dessous). On y croise un ensemble immobilier qui s’étend sur quelque 80 mètres et constitue le siège social de la SCI Belle Époque, spécialisée dans la location de terrains et de biens immobiliers. S’y trouve un appartement de plus de 215 m², situé au numéro 51. Il est affiché à 305.000 euros, soit à peine plus de 1400 euros le m². Autrement dit, à des années-lumière des plus de 26.000 euros le m² que le bien immobilier devrait coûter en moyenne. La raison de ce prix dérisoire? Cet appartement a été saisi puis mis aux enchères, ce jeudi. La SCI mise en cause, affiche, en effet, un impayé de plus de 62.000 euros, selon un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 13 mai 2022. Le propriétaire n’ayant pas réglé sa dette dans le temps imparti, l’appartement situé au numéro 51 a donc été mis aux enchères.

Un appartement estimé à 5,7 millions d’euros

Pour accéder à cet immeuble, il faut passer par une porte cochère « très sécurisée », décrit le commissaire de justice qui s’est rendu sur place pour examiner les lieux. « L’ensemble est en excellent état. Une conciergerie ainsi qu’un poste de sécurité sont présents sur le site dans la cour-jardin », détaille-t-il. Composé de 3 chambres et d’un balcon filant de plus de 5 m², l’appartement se trouve au 4e étage (sur 6 au total) et donne sur une cour.

« La façade est en très bon état général. Les parties communes sont très bien entretenues », poursuit le commissaire de justice. Une fois à l’intérieur, il a constaté que « les lieux sont meublés et dépourvus d’électricité .» À noter que le Diagnostic de performance énergétique affiche un E. Une note qui aurait pu être pire sachant que l’immeuble a été construit à la fin du XIXe siècle. Reste à savoir jusqu’où monteront les enchères pour un appartement qui, en temps normal, vaudrait quelque 5,7 millions d’euros.

Les mises à prix peuvent tomber encore plus bas que ces 1400 euros le m², même à Paris. C’est ainsi qu’un studio de 29 m², situé dans le 18e arrondissement, entre les Portes de Saint-Ouen et de Clignancourt, est mis aux enchères à peine plus de...800 euros le m².