Un ancien inspecteur des impôts de Biarritz condamné pour avoir détourné 300 000 euros en six ans

Un agent des impôts de Biarritz a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et à rembourser les 300 000 euros qu'il a détournés au sein du service des finances publiques. Pendant six ans, l'homme s'est versé frauduleusement chaque mois entre 2 000 et 3 000 euros.

Un agent des impôts aujourd'hui à la retraite a été condamné ce mardi 29 septembre par le tribunal de Bayonne à 18 mois de prison avec sursis pour avoir détourné 300 000 euros, rapporteFrance Bleu Pays Basque. C'est en toute discrétion que cet inspecteur, spécialisé dans le suivi des entreprises, a agi pendant près de six ans depuis son bureau des finances publiques de Biarritz.

2 000 à 3 000 euros tous les mois

Chaque mois, il virait entre 2 000 et 3 000 euros sur son compte bancaire. Il a avoué lors de l'audience avoir répété cette opération à 109 reprises. L'ex-agent créait des comptes fictifs d'entreprises auxquels il rattachait ses coordonnées bancaires. Il réalisait ensuite des virements pour de prétendus crédits d'impôts à ces entreprises ou des remboursements de TVA. Il a ainsi pu augmenter considérablement son train de vie avec des voyages, des voitures ou encore du bon vin, précise la radio locale.

Le prévenu a avoué avoir mis en place ce stratagème car il était « criblé de dettes » après la faillite de son entreprise de peinture en 1996. Après avoir été concierge dans un premier temps, il avait alors passé le concours de la fonction publique et s'était fait embaucher comme inspecteur des impôts. Outre sa condamnation à une peine de sursis, il devra rembourser les sommes détournées. 100 000 euros ont déjà été saisis sur son compte en banque.