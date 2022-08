Un an après, quel bilan tire Saint-Malo de sa lutte contre les locations de courte durée?

La mairie tente depuis juin 2021 de calmer la frénésie autour des logements de courte durée. Elle constate avec satisfaction une reprise de la mise en vente de logements aux habitants permanents.

Sylvie, retraitée, a dû arrêter de louer quatre de ses logements à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine (35), selon France 3 . En cause? La bataille menée par la mairie contre les locations de courte durée . Un arsenal anti Airbnb et autres plateformes de mises en location instauré en juin 2021 afin de permettre aux locaux de pouvoir de nouveau se loger. Un an après, quel bilan pour la municipalité? A-t-elle obtenu les effets escomptés?

Remontons au 17 juin 2021, date à laquelle la mairie décide de mettre en place un quota maximal de locations de courte durée par quartier. « Nous avions remarqué que le nombre de logements loués en courte durée augmentait de manière considérable, notamment sur l’intra-muros. Dès qu’un logement était mis en vente, il était acquis par des investisseurs de telle sorte que plus aucun bien n’était à vendre intra-muros », regrette Gilles Lurton, maire de Saint-Malo (LR). Plus d’une résidence sur quatre (26,2 %) était alors secondaire.

Par souci de maintenir une population permanente, notamment de jeunes actifs qui ont tendance à s’éloigner de Saint-Malo, la mairie a mis en place des quotas: soit 363 logements en courte durée autorisés intra-muros au 27 juillet dernier (12,5% des biens), 901 sur le littoral, 333 en secteur urbain rétro littoral et 99 dans les autres secteurs ruraux. Si un propriétaire veut passer à la location courte durée, il doit faire une demande de changement d’usage auprès de la mairie donc. Pas de location sans autorisation, tel est le mantra de la ville.

371 refus

Aujourd’hui, 63 logements sont sur liste d’attente en intra-muros et sur les 4 secteurs confondus, le maire en comptabilise 371. Les biens de Sylvie font partie de ces 371 refus de l’autorisation de changement d’usage. On ne peut en effet pas faire plus d’une demande. La propriétaire louait 4 appartements, depuis 20 ans, à des étudiants en hors saison et à des vacanciers l’été, complétant ainsi sa petite retraite de 960 €. Elle devra attendre qu’un propriétaire ayant reçu l’aval de la mairie cesse son activité de location de courte durée pour pouvoir espérer se voir accorder le précieux sésame.

« J’estime que le manque à gagner est d’environ 20.000 € par an », analyse-t-elle auprès de France 3. Le prix à payer pour voir plus de logements remis à la vente par des propriétaires? « Il est encore trop tôt pour avoir des renseignements précis mais les notaires nous disent qu’ils observent bien une reprise de la mise en vente des logements et de la mise en location au profit des habitants permanents. Ils sentent un frémissement sans être encore capable de le quantifier », se réjouit le maire.

Pari réussi? « Ce n’est pas encore gagné, on en est bien loin. Les coûts du foncier n’ont pas diminué. Comme les biens à la vente sont rares, le prix du foncier avait augmenté et il n’a pas encore tellement diminué après l’instauration des quotas », pointe le maire. En attendant, cette réglementation drastique ne fait pas que des heureux. Sylvie estime que cette restriction est illégale et attaque la mairie au tribunal comme d’autres propriétaires de Saint-Malo.