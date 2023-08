Un agent immobilier condamné à 13.000 € d’amende à cause d’un pot de lait

VIDÉO - L’homme a été filmé en train de se servir de lait dans le frigo du logement qu’il devait faire visiter à des acheteurs potentiels.

Les temps sont durs en ce moment pour les agents immobiliers, victimes du retournement du marché . Ils le sont encore plus lorsqu’ils doivent payer une amende pour un geste insolite. L’histoire se déroule au Canada. Un agent immobilier entre dans un logement qu’il est censé faire visiter à des potentiels acheteurs. Jusque-là, rien d’anormal. C’est après, que l’affaire se corse pour le professionnel qui ne l’a pas été pour le coup. En attendant les visiteurs, l’agent a été pris la main dans le sac, pensant que personne ne l’observait. C’était sans compter la caméra de surveillance que les propriétaires avaient installée dans leur demeure pour surveiller leurs enfants et s’assurer qu’« ils rentrent à l’heure ».

Dans la vidéo dont une partie a été diffusée dans la presse américaine, on voit l’agent en train d’ouvrir le frigo, sortir du lait et en boire une longue gorgée, avant de ranger la bouteille. En rentrant chez eux, les propriétaires ont été particulièrement choqués par les images qu’ils ont vues. « Je suis complètement sans voix, sous le choc », a déclaré la propriétaire au Washington Post . On y voit également, selon elle, l’agent immobilier assis sur le canapé pendant que les candidats à l’achat visitent la maison. Bref, un agent loin d’être professionnel.

L’agent était «exceptionnellement déshydraté»

Ces largesses lui ont coûté très cher puisqu’il a dû payer une amende de plus de 15.000 dollars (soit plus de 13.000 euros) pour « comportement inconvenant ». Sans compter environ 1900 dollars (1700 euros) de frais. Contacté par un média canadien, l’agent immobilier reconnaît un geste « très malheureux et très inhabituel ». Dans une déclaration faite aux autorités canadiennes, l’homme affirme qu’il était « exceptionnellement déshydraté » à cause d’un nouveau médicament qu’il prenait et qu’il était soumis à un « stress considérable ».

De son côté, la propriétaire lui reproche, non pas d’avoir bu du lait - «Il avait peut-être des maux d’estomac» - mais de ne pas l’avoir prévenue. « Il ne m’a même pas laissé un mot. Je l’ai découvert par moi-même. » Ce litige, qui ne risque pas d’améliorer l’image des agents immobiliers, n’a pas empêché les vendeurs de faire affaire, « assez rapidement », avec les acheteurs que l’agent avait trouvés. L’histoire ne dit pas en revanche s’ils ont réclamé une baisse de ses honoraires. Et le pot de lait? La propriétaire l’a...jeté à la poubelle devant les yeux ébahis de son mari.