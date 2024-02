Turbulences et opportunités : deux facettes d’une année 2024 inédite

sofidy

2023 a été une année marquée, sans surprise, par un mouvement de hausse sensible des taux d'intérêt. Les banques centrales américaine et européenne ont relevé leurs taux directeurs (taux à court terme) pour juguler une inflation, qui avait fait son retour en Europe comme aux États-Unis en 2022.

L'environnement de taux élevés a eu un impact négatif sur la valeur des actifs immobiliers en pesant sur leur valorisation et sur les conditions de leur financement. C'est la raison principale de la baisse de prix de parts de certaines SCPI.

Après un pic d'inflation, qui s'est produit il y a quelques mois à plus de 6 %, l'objectif de la Banque Centrale Européenne de 2 % d'inflation en zone euro est en vue, avec un taux d'inflation de 2,4 % en novembre. Par conséquent, la fin du cycle de hausse des taux courts par les banques centrales et une détente des taux longs se profilent, comme l'atteste l'évolution du taux de l'OAT 10 ans. Ce taux est passé d'un pic de plus de 3,5 % début octobre à moins de 2,5 % fin décembre.

La normalisation des taux constitue une bonne nouvelle pour l'immobilier qui gagne ainsi en visibilité et en attractivité. D'ailleurs l'indice des foncières cotées, qui est un indicateur avancé de la bonne santé du secteur, bénéficie aujourd'hui d'un très fort rebond avec une remontée au 31 décembre 2023 de plus de 30 % depuis son point bas atteint en octobre.

Pourtant, si ce nouvel environnement de taux constitue une bonne nouvelle, l'environnement devrait demeurer chahuté sur une bonne partie de l'année 2024 sur certaines typologies d'actifs. Les prix des actifs, qui ne répondent plus aux besoins des utilisateurs, notamment les bureaux obsolètes en périphérie des grandes villes, seront particulièrement pénalisés. Par ailleurs, un montant élevé de dettes a été contracté par certains investisseurs lorsque les taux étaient très bas. Soumis à un stress de liquidité, certains devront céder des actifs à des prix décotés, ce qui va contribuer à renforcer le mouvement de baisse des prix sur ces actifs.

Après cette phase d'ajustements et à mesure que la détente des taux d'intérêt se poursuivra, le contexte devrait progressivement s'éclaircir pour le marché immobilier.

En attendant, les acteurs, qui disposent d'une marge de manœuvre financière suffisante, pourront saisir des opportunités d'acquisition sur l'année 2024. Ces opérations afficheront des prix attractifs et des taux de rendement plus élevés qu'il y a encore quelques mois, ce qui devrait contribuer à améliorer le rendement global des portefeuilles d'actifs.

Les SCPI de Sofidy seront pleinement en mesure de mener ces acquisitions par la forte agilité que leur confèrent leur niveau élevé de trésorerie et une structure financière saine. Leur niveau d'endettement est faible pour une dette essentiellement amortissable et à taux fixe. À cela s'ajoutent leurs solides fondamentaux, gages de revenus (non garantis) résilients délivrés aux investisseurs : la qualité de leurs actifs dans des emplacements centraux au cœur des métropoles leur assure des taux d'occupation et de recouvrement élevés.

AVERTISSEMENT : Ce document est communiqué à titre d'information. Il ne constitue donc en aucun cas une sollicitation de vente ou une proposition d'achat. Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du portefeuille du fonds. Ces fonds ne bénéficient d'aucune garantie ou protection de capital et présentent notamment un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la Note d'information de chaque SCPI. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au Document d'information clés et à la Note d'information, avant de prendre toute décision finale d'investissement.