Trêve hivernale: à quoi faut-il s'attendre à partir du 10 juillet?

Les expulsions ne seront plus automatiques en cas d'impayés. Que vous soyez propriétaires ou locataires, voici ce que ça change pour vous.

Le 10 juillet, c'est la fin de la trêve hivernale. Interdites depuis un peu plus de huit mois, les expulsions locatives seront désormais autorisées. De quoi donner des sueurs froides à plusieurs milliers de ménages en difficulté pour payer leur loyer. Mais, du fait de la crise, la donne va changer.

o Si vous êtes locataire

Les expulsions locatives seront autorisées uniquement si une solution de relogement est trouvée pour le (ou les) occupants. Le ministre chargé du Logement Julien Denormandie va adresser en ce sens, d'ici la fin de semaine, une circulaire aux préfets. «Les préfets devront agir avec discernement, précise le cabinet du ministre. Il ne faut pas opposer les propriétaires et les locataires. L'objectif est d'éviter les mises à la rue sèches mais aussi les troubles de voisinage et les violences, bref les drames. Pour cela, nous devons agir en amont.»

Dans les prochains jours, une réunion entre le ministère, les propriétaires, les collectivités, les associations, les bailleurs sociaux et les préfets se tiendra pour «identifier les logements vacants». «Pour que les engagements du gouvernement se concrétisent, il faut augmenter les minima sociaux, élargir le RSA aux jeunes de 18 à 25 ans et que l'APL devienne une priorité gouvernementale. Sinon, on ne transformera pas l'essai», martèle Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre.

Réclamée fin mai par le Collectif des associations unies (Fondation Abbé Pierre, Fédération des acteurs de la solidarité...), cette mesure avait été mise en place il y a un peu plus d'un an par le maire écologiste Éric Piolle. À l'époque, elle avait fait polémique car l'édile avait notamment laissé entendre que c'était au propriétaire de reloger son locataire. Ce qu'il avait rectifié par la suite.

o Si vous êtes propriétaire

Si elle réjouira certainement les locataires, cette annonce du ministre ne manquera pas d'inquiéter les propriétaires. Pendant plus de huit mois, ils ne pouvaient donc pas expulser les mauvais payeurs. Désormais, ils devront attendre qu'une solution de relogement soit trouvée. Ce qui prend généralement du temps.

Mais là encore, le ministre chargé du Logement a tenu à être rassurant. «Les propriétaires pourront solliciter l'indemnisation de l'État quand les procédures d'expulsion n'auront pas été exécutées», affirme Julien Denormandie. Concrètement, même si la Justice vous autorise d'expulser votre locataire, elle ne pourra pas être appliquée tant qu'il ne sera pas relogé. En attendant qu'il le soit, le propriétaire peut donc être remboursé par l'État.

Une bonne nouvelle qui en cache une plus mauvaise: les délais d'attente risquent d'être plus longs que d'ordinaire. «Nous nous attendons à avoir beaucoup de demandes notamment de la part des bailleurs sociaux qui sont les plus concernés, reconnaît le cabinet du ministre. Les délais sont plus longs parce que nous souhaitons éviter au maximum les expulsions et trouver une solution de relogement.» Et de promettre: «S'il faut, nous indemniserons plus les propriétaires». Ces dernières années, l'État a consacré, pour ces indemnisations, un budget d'une trentaine de millions d'euros. Un montant qui va sûrement augmenter avec la crise.

De leur côté, les huissiers de justice, qui délivrent (ou pas) une décision d'expulsion, risquent d'être vite débordés à cause de la prolongation de la trêve hivernale. Le 10 juillet, elle prend donc fin. Mais la suivante démarre le 1er novembre, soit moins de quatre mois plus tard. Sans compter qu'entre le 15 juillet et le 15 août, le pays tournera certainement au ralenti. Les huissiers n'auront que deux petits mois pour traiter plusieurs milliers de dossiers. Un vrai casse-tête pour eux!