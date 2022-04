Travail et retraite : le point sur ce que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Emmanuel Macron souhaite une grande réforme des retraites. (Pixabay / Alexas_Fotos)

Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français pour cette Présidentielle 2022. Parmi les sujets qui seront débattus dans l'entre-deux tours, on retrouve bien évidemment le travail et la retraite. Le point sur les propositions des deux derniers candidats à l'Elysée, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Le second tour de la Présidentielle opposera Emmanuel Macron (27,60 %) à Marine Le Pen (21,95 %), le 24 avril prochain. Parmi les sujets de l’entre-deux tours, ceux du temps de travail et de la retraite seront au cœur des débats. Deux thématiques qui impactent directement le pouvoir d’achat des Français.

Plus libéral qu’en 2017, Emmanuel Macron veut une France où « chacun travaille plus », avec une retraite repoussée à 65 ans et un RSA conditionné à des heures d’activité, mais promet en contrepartie le plein emploi en cinq ans. L’actuel Président souhaite ainsi conditionner le RSA à une activité de 15 ou 20 heures par semaine facilitant l’insertion professionnelle. Il promet dans le même temps de tripler le plafond de la « prime Macron » (sans charges ni impôts).

Les jeunes exonérés d’impôt sur le revenu avec Le Pen

Emmanuel Macron veut supprimer la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), soit 10 milliards d’euros d’allègement fiscal par an. Mais une entreprise qui verse des dividendes devra aussi récompenser ses salariés (prime Macron, participation ou intéressement). Par ailleurs, l’actuel chef de l’Etat milite pour la mise en place d’un « compte épargne-temps universel » pour monétiser ses jours de congé ou les mettre de côté.

La candidate du Rassemblement national parle de relever le pouvoir d’achat, notamment grâce à un emprunt national et 68,3 milliards d’euros de recettes. Si elle est élue à l’Elysée, Marine Le Pen promet que les entreprises augmentant les salaires de 10 % ne paieront plus de cotisations patronales. Les jeunes seront exonérés d’impôt sur le revenu et les entrepreneurs de moins de 30 ans d’impôt sur les sociétés pendant les 5 premières années.

Une grande réforme des retraites pour Macron

La priorité nationale sera donnée pour l’accès à l’emploi. Marine Le Pen souhaite la création d’un chèque-formation mensuel de 200 à 300 euros pour les apprentis, alternants et leurs employeurs. La candidate veut privatiser l’audiovisuel public mais renationaliser les sociétés d’autoroutes.

Concernant la retraite, Emmanuel Macron propose de relever progressivement l’âge légal de départ à 65 ans et d’augmenter la pension minimale à taux plein à 1 100 euros par mois. Il souhaite proposer un cumul emploi-retraite plus simple et plus avantageux. Cette réforme des retraites est l’un des grands axes de son programme. Elle entrerait en vigueur en 2023-2024 et serait mise en œuvre en 2034. Les personnes nées en 1969 seraient les premières à bénéficier pleinement de cette retraite dont la mise en œuvre débuterait avec la génération 1961.

Réindexer les retraites sur l’inflation

Pour Emmanuel Macron, cette réforme est synonyme de divers objectifs précis : supprimer le principe d’âge pivot, mettre fin à divers régimes spéciaux, booster l’emploi des seniors pour lesquels trouver un poste après 60 ans s’avère souvent compliqué…

De son côté, Marine Le Pen veut instaurer la retraite à 60 ans avec 40 annuités pour les Français qui ont commencé à travailler avant l’âge de 20 ans et jusqu’à 62 ans pour les Français ayant commencé avant leurs 25 ans. La candidate du RN veut également réindexer les retraites sur l’inflation, revaloriser le minimum vieillesse à 1 000 euros et restaurer la demi-part fiscale en faveur des veuves et veufs.