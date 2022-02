«Transmettre hors impôts à nos petits-enfants» Nos conseils à Michel et Laurence

Nos conseils aux abonnés du Revenu. (© Freepix)

Des dispositifs avantageux permettent d’alléger les droits de succession en toute légalité. Michel et Laurence doivent en profiter, sans tarder, car ils ne seront peut-être pas éternels… Nos conseils à Michel et Laurence, retraités

Laurence et Michel sont agacés par les propos sur l’héritage de candidats à l’élection présidentielle. «Augmenter les droits de succession, c’est de la répression fiscale», s’insurgent-ils. Comme des millions de Français, ils sont attachés à la notion de filiation, à la transmission du fruit de leur travail à la nouvelle génération dans des conditions acceptables.

Abonné de longue date au Revenu, Michel s’est toujours impliqué dans la gestion de ses affaires. Grossiste en peinture industrielle à son compte, il a repris et développé avec succès l’entreprise créée par son père avant de la céder à son tour à l’approche de la retraite.

Sur le plan privé, il s’est beaucoup investi dans la propriété familiale. Il a tout rénové lui-même avec l’aide d’un maçon du village. Aujourd’hui, il recueille les fruits de son travail. La propriété est au goût du jour, le parc de 20 hectares arboré et fleuri. À priori, sa fille et son gendre vont la reprendre et poursuivre les travaux d’aménagement des bâtiments annexes. Ce n’est pas la moindre de ses satisfactions.

Laurence est aussi très active. Elle communique par mail avec ses petits-enfants en âge d’écrire. Et assume sa charge dans l’entretien de la maison. Au printemps, elle passe des heures à jardiner. L’été est consacré aux confitures, l’automne aux civets de chevreuil qu’elle congèle et ressort