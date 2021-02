Toutes les SCPI de PERIAL AM ont atteint ou dépassé leurs objectifs en 2020

L'année 2020 aura été celle de tous les dangers pour le marché des SCPI, qui n'avait pas connu la crise depuis 2008. Une pandémie mondiale qui se déclare dès le premier mois de l'année, deux confinements dévastateurs pour l'économie nationale, une récession de 8,3% -du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale-, voilà autant de facteurs qui auraient pu fortement pénaliser les fonds immobiliers en 2020. Or il s'avère que non seulement les dividendes distribués ont en moyenne assez peu baissé par rapport à 2019 sur ces véhicules (probablement de l'ordre de 7 à 8%), mais des sociétés de gestion comme Perial AM ont réussi au contraire à augmenter leurs performances sur certaines SCPI !

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : PF Grand Paris, la SCPI phare de Perial AM, a distribué 23,5 € par part en 2020 contre 22 € en 2019. Cela représente une hausse de la distribution de 6,8% par rapport à 2019, et même de 17,5% par rapport au point bas de 2017 (année où le dividende avait été de 20 €). La distribution prévisionnelle 2020 pour PF Grand Paris avait été fixée dans une fourchette de 21 € à 23 € par part, on peut donc dire que cette SCPI a largement dépassé son objectif pendant la crise sanitaire. Et pour 2021, la société de gestion prévoit une fourchette de distribution de 23 € à 24 € par part, soit entre 4,25% et 4,50% de TDVM (taux de distribution sur valeur de marché). Pour PFO, un autre SCPI historique de Perial AM, l'année aura été moins faste avec un dividende en retrait par rapport à 2019, mais des objectifs tenus au cordeau puisque la distribution effective de 41 € par part se situe proche du milieu de la fourchette prévisionnelle qui avait été donnée pour 2020 (38,4 € à 44 € par part). Quant à la SCPI PFO2, première SCPI à intégrer une dimension environnementale à sa stratégie dès sa création en 2009, le dividende 2020 a été fixé à 8,82 € par part, ce qui représente un TDVM de 4,50%, sensiblement supérieur à la moyenne du marché des SCPI qui devrait plutôt tourner autour de 4,10% en 2020. PFO2 finit ainsi l'année 2020 proche du haut de la fourchette prévisionnelle (8 € à 9 € par part). Pour 2021, la société de gestion annonce pour PFO2 un objectif de dividende compris entre 8,60 € et 9,10 € (soit entre 4,30% et 4,60% de TDVM). Enfin, la nouvelle SCPI de Perial PF Hospitalité Europe, lancée en octobre 2020 et spécialisée dans l'immobilier européen à dimension sociétale (actifs de santé, d'éducation et d'hébergement), prévoit une distribution 2021 comprise entre 9 € et 11 € par part, soit entre 4,50% et 5% de TDVM.

« Malgré un contexte économique et sanitaire inédit, l'engagement des équipes de Perial Asset Management a permis à toutes les SCPI que nous gérons d'atteindre ou de dépasser leurs objectifs en 2020. » résume Eric Cosserat, Président de Perial Asset Management, dans un communiqué de presse de la société de gestion. « Ces beaux résultats de l'ensemble de la gamme confirment la qualité de notre gestion et notre capacité à nous adapter. Ils traduisent également la pertinence des solutions d'accompagnement que nous avons pu mettre en œuvre auprès de nos locataires. Nos taux d'occupations sont restés stables, nous avons atteint un taux de recouvrement moyen des loyers supérieur à 93%. La valeur d'expertise du patrimoine de chaque SCPI s'est également maintenue et se valorise même pour la SCPI PF Grand Paris. En 2021, nos équipes prolongeront notre politique de gestion active en portant une attention toute particulière aux critères Environnementaux Sociétaux et de Gouvernance. Deux de nos fonds ont ainsi été labellisés ISR immobilier, la SCPI PFO2 dont la capitalisation dépasse aujourd'hui les 2,5 milliards d'euros et la première SCI bas-carbone du marché : PERIAL Euro carbone. Nous en sommes convaincus : les performances ESG participent aujourd'hui à la performance financière de nos immeubles et préparent celle de demain. Nous continuerons ainsi à investir dans les grandes métropoles françaises et européennes, en diversifiant la typologie de nos acquisitions et en insistant sur la solidité de nos locataires. Avec une collecte supérieure à 500 M€ cette année, vous nous avez renouvelé votre confiance. Perial AM s'affirme ainsi résolument comme un acteur européen. »