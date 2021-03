Tout savoir sur la pénurie des semi-conducteurs

Quel est le point commun entre l'iPhone 12 et la Playstation 5 ? Ces produits phares, lancés sur ces derniers mois accusent de sérieux retards de production. En effet, le marché des semi-conducteurs, élément essentiel des smartphones, ordinateurs, consoles de jeux ou automobiles, fait face à un risque de pénurie sans précédent. Le marché, qui pèse plus de 440 milliards de dollars fait l'objet d'un affrontement technologique entre les grandes puissances industrielles mondiales.

Il n'est pas plus gros qu'un grain de sable et sème la zizanie sur les chaînes de production de matériel électronique partout dans le monde. Le semi-conducteur est un minuscule composant électronique indispensable à la circulation des informations dans la machine. On le trouvait historiquement dans les postes de radio ou de télévision. Il est désormais essentiel à la production des smartphones (30% du marché), des ordinateurs personnels et des serveurs, mais aussi des consoles de jeux, des automobiles et des réseaux mobiles. En 2020, le confinement a boosté les ventes de smartphones, le télétravail a permis au marché du PC de retrouver une croissance inégalée en dix ans et les consoles ont eu le vent en poupe, avec le lancement de la nouvelle Playstation et de la Xbox. S'il a connu un ralentissement en 2020, le marché de l'automobile s'est quant à lui réveillé à la fin de l'année. Cet accroissement frénétique de la consommation a contribué à une augmentation très rapide de la demande de semi-conducteurs en 2020. Or, les stocks européens et américains se trouvaient à un niveau assez bas, à cause notamment du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis.Il faut compter environ quatre mois pour produire un lot de puces électroniques avec 200 à 300 opérations pour transformer le silicium, la matière brute des semi-conducteurs. Les entreprises mondiales sont donc tributaires de la capacité de production des usines, en majorité asiatiques. Les géants Intel, Samsung, SK Hynix et Micron conçoivent et fabriquent leurs produits dans leurs propres usines. Qualcomm, le fournisseur en puces d'Apple, conçoit et diffuse la technologie, mais sous-traite la fabrication à des entreprises de fonderie. La fonderie taïwanaise TMSC est le leader mondial du marché. TSMC est notamment propriétaire de Fab 18, l'usine la plus chère au monde, dont la construction a été estimée à 17 milliards de dollars. À l'instar de la pandémie, la pénurie de semi-conducteurs révèle la dépendance des pays occidentaux au marché asiatique.Essentiels à la production de biens de consommation électronique courants, les semi-conducteurs sont donc des enjeux de la relance économique. Aux États-Unis et en Europe, les dirigeants s'activent pour normaliser l'approvisionnement et trouver une solution pérenne à la pénurie de composants. Aux États-Unis, le président Joe Biden a notamment promis de signer rapidement un décret visant à mettre en place un « examen complet des chaînes d'approvisionnement pour les biens essentiels ». Le pays dispose d'usines de semi-conducteurs qui représente seulement 12 % de la production mondiale.En décembre dernier, l'Allemagne, la France, ainsi que 14 autres pays européens ont affirmé leur volonté de s'unir pour résoudre cet enjeu de souveraineté face aux États-Unis et aux pays asiatiques. Si les trois fleurons européens STMicroelectronics, NXP et Infineon accusent un sérieux retard dans la course à l'innovation, les leaders européens ambitionnent plus que jamais de produire leurs composants en Europe.