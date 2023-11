Tous les futurs logements devront être ornés d’une œuvre d’art à Montpellier

Chaque promoteur doit désormais intégrer dans son projet de logement à Montpellier une œuvre d’art. Le budget alloué à chaque œuvre doit être d’au minimum 1% de la valeur de la charge foncière du lot.

Les promoteurs immobiliers qui souhaitent investir à Montpellier doivent dorénavant obligatoirement intégrer une œuvre d’art originale, ont indiqué mercredi les responsables de cette ville en pleine expansion du sud de la France, dont ils veulent faire un «musée à ciel ouvert».

« Il s’agit d’une première en France, mais je pense que nous serons rapidement copiés », s’est réjoui lors de la présentation des premières œuvres sélectionnées Numa Hambursin, qui dirige le Copaqo, le comité chargé du pilotage artistique de l’initiative, née d’une volonté de la Métropole de Montpellier, qui voit sa population de 500.000 habitants augmenter régulièrement. En février 2022, lors de l’attribution de 100 lots pour la construction de 8000 logements sociaux ou pour revenus moyens, une clause a été ajoutée au cahier des charges des promoteurs, ont rappelé les autorités.

Cette clause concerne désormais l’ensemble des projets immobiliers, sociaux ou accessibles à tous, développés sur le territoire de la métropole, a précisé à l’AFP Antoine Coste, porte-parole d’Altémed, groupe public réunissant les métiers de l’aménagement, du logement social et de l’énergie sur la métropole de Montpellier. La clause précise que chaque promoteur doit désormais intégrer dans son projet une œuvre validée par le Copaqo, qu’il s’agisse d’une sculpture, de street art, d’une fresque ou d’une installation, a précisé M. Hambursin, à la tête du Mo.Co. (Montpellier contemporain), une institution réunissant l’école des Beaux-arts et les deux implantations du musée d’art contemporain de la ville.

Des œuvres installées dans les espaces communs

La création d’un comité de pilotage d’une vingtaine de membres permettra « d’éviter les erreurs manifestes d’attribution et que ce soit toujours les mêmes (...) sélectionnés », a précisé M. Hambursin, qui sera entouré d’experts en art contemporain, d’architectes, d’urbanistes et de représentants du secteur immobilier. Le budget alloué à chaque œuvre doit être d’au minimum 1% de la valeur de la charge foncière du lot (coût du terrain, viabilisation, etc.), avec un plancher minimum de 10.000 euros. Les œuvres resteront dans les collections publiques de la métropole.

D’ici à 2026, une centaine d’œuvres, dont certaines seront visibles de l’espace public et d’autres installées dans les espaces communs des immeubles, devraient être validées et lancées, correspondant à un investissement de plusieurs centaines de millions d’euros. « Actuellement, la vingtaine de projets validés vont de 15.000 à plus de 100.000 euros, avec une répartition équitable entre des œuvres proposées par des artistes jeunes et des talents confirmés, et entre ceux présents localement et ceux actifs aux niveaux national et international », a précisé le directeur du Mo.Co.

On peut citer une installation d’Elisa Fantozzi, faite d’une chaise longue à laquelle sont accrochés des ballons multicolores, qui sera installée aux abords d’un immeuble construit par les promoteurs Kaufman & Broad/Pégase Immobilier dans le nouveau quartier de Port Marianne ou la fontaine du château de Tremblay, d’Hélène Delprat, choisie par les promoteurs FDI/Opalia. Ce projet n’est pas nouveau, la charte 1 immeuble, 1 œuvre créé en 2015 a pour objectif d’installer des œuvres d’art mais dans des bâtiments privés . Le caractère obligatoire instauré par la Métropole de Montpellier est unique.