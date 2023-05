Toulouse: la maison d’un héros de la Résistance à nouveau squattée

C’est la deuxième fois en deux ans que cette maison, qui appartient à la fille d’un résistant, décédé, âgée de 80 ans, est occupée illégalement.

À Toulouse, les squats se multiplient. En 8 mois, deux retraités toulousains ont vu leur logement squatté, fin 2021. Il arrive que le même logement soit ciblé à plusieurs reprises par des squatteurs. La famille d’un héros de la Résistance, qui vit à...Toulouse, l’a appris à ses dépens. Depuis samedi dernier, la maison qui a appartenu au résistant, déporté, Jean Bégué (1914-1982), a de nouveau été squattée, comme il y a deux , rapporte La Dépêche .

Il s’agit d’un couple de Macédoniens, et de leurs six enfants âgés de 5 à 16 ans. Cette famille s’est installée dans cette demeure « parce que nous n’avons pas d’autre solution. Si c’était le cas, nous laisserions la maison avec grand plaisir ». La fille de Jean Bégué, âgée de 80 ans se dit « impuissante ». « Ça me révulse d’être dépossédée de la sueur de mes ancêtres , a-t-elle réagi. Mon père a été torturé ici, contre un arbre centenaire. Je me débats avec cette horde d’envahisseurs qui me narguent depuis les fenêtres ». Monique, qui a hérité de cette maison, mais ne l’occupe pas, soutient qu’elle n’est pas à l’abandon. « Avec mon mari, on vient très régulièrement nous occuper du jardin », ajoute-t-elle. Les squatteurs, qui assurent être de bonne foi, affirment prendre soin de la demeure.

Solution de relogement à trouver

Comme la loi l’autorise , Monique a déposé une demande d’expulsion auprès du préfet. Ce dernier dispose de 48 heures pour lui répondre et peut rejeter sa demande, à condition qu’elle soit motivée. Dans ce cas, la propriétaire devra se tourner vers la Justice et tenter d’obtenir gain de cause auprès d’un juge, après une longue et coûteuse procédure judiciaire. En revanche, si le préfet accepte la demande d’expulsion, les squatteurs disposent de 24 heures pour quitter les lieux. Passé ce délai, les forces de l’ordre pourront intervenir. Mais l’affaire peut souvent traîner en longueur si les pouvoirs publics tardent à trouver une solution de relogement pour les occupants illégaux. Les préfectures se défendent de faire traîner en longueur volontairement les procédures.