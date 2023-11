Tempête Ciaran : vous avez subi des dommages ? Voici comment être indemnisé

De nombreux dégâts ont été constatés dans plusieurs régions françaises. (Illustration) (Pixabay / Jan-Mallander)

De nombreux Français ne peuvent que constater les dommages après le passage de la tempête Ciaran. Se pose alors pour eux la question de l'indemnisation par leur assurance. Couverture, déclaration, délai, estimation... De nombreuses étapes doivent toutefois être respectées pour pouvoir en bénéficier.

De nombreux dégâts ont été constatés après le passage de la tempête Ciaran en Bretagne, en Normandie puis dans les Hauts-de-France. Pour beaucoup de Français se pose alors la question d’une indemnisation de la part de leur assurance. Si certains types de biens sont presque toujours couverts, d’autres ne le sont que dans certains contrats, rapporte BFM Business .

Plusieurs niveaux de couverture

Bonne nouvelle en cas de dégâts sur sa maison : tous les contrats d’assurance habitation disposent d’une « garantie tempête ». Cette dernière couvre généralement les dommages occasionnés directement par des vents violents lorsque ces derniers atteignent ou excèdent les 100 km/h dans un laps de temps allant du moment de la tempête jusqu’à 48 heures après. Dans le détail, il peut s’agir des dégâts causés par la chute d’un arbre, ou encore une infiltration d’eau dans la toiture.

Attention toutefois, s’il s’agit de dégâts liés à une inondation, il faut au préalable que l’état de catastrophe naturelle ait été reconnu par arrêté. De plus, il faut une garantie spécifique de son assurance, même si la tempête est à l’origine du dégât des eaux. Par ailleurs, si la « garantie tempête » couvre le bâtiment principal de l’habitation, le reste n’est généralement pas couvert s’il n’est pas mentionné dans le contrat (véranda, piscine, panneaux solaires, etc). Il faut également bénéficier d'une garantie « bris de glace » pour les vitres cassées et d'une assurance tous risques pour les voitures endommagées.

Comment faire sa déclaration ?

Si les dégâts constatés sont couverts, il faut ensuite les déclarer le plus tôt possible à son assureur. Le délai est généralement de cinq jours après la constatation des dégâts, mais il a été exceptionnellement étendu à 30 jours dans le cas de la tempête Ciaran . Les déclarations se font par téléphone ou par courriel. L'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception est également nécessaire. De plus, chaque assuré concerné (locataire, propriétaire, syndic) doit faire une déclaration.

Cette dernière doit contenir toutes les preuves possibles (photos, factures, relevé météorologique), ainsi qu’une estimation des pertes et réparations nécessaires. Ensuite seulement, un expert pourra être mandaté par la compagnie d’assurance afin de constater les dommages. Les factures doivent être conservées, tout comme les biens endommagés, qui doivent être protégés. Si toutes ces étapes sont respectées, le versement du dédommagement interviendra entre 10 et 30 jours après la validation de l’indemnisation par l’assureur.